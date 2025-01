Una niña se salva después de que una montaña rusa "desalojase" el tumor que tenía en el cerebro

Cuando tenía once años, en agosto de 2022, Connie Campbell estaba en Thorpe Park, un parque de atracciones en Surrey, Reino Unido. Al bajar de una montaña rusa se sintió mareada y sus familiares lo achacaron a la sintomatología típica que sucede después de montarse en estas atracciones. Sin embargo, acabaron diagnosticándole un meduloblastoma.

Pasados dos días, Campbell seguía mareada, con náuseas y fuertes dolores de cabeza. Su familia comenzó a preocuparse y la llevaron al hospital. Tras realizarle las pruebas pertinentes, descubrieron que Campbell tenía un meduloblastoma, un tipo de cáncer cerebral infantil agresivo que afecta a unos 50 niños por año en Reino Unido.

Tina Smith, madre de Campbell de 54 años, considera que el movimiento violento de la montaña rusa "desalojó" el tumor y permitió que pudieran diagnosticárselo a tiempo. Según Smith, la atracción expulsó el tumor del cerebro de su hija y, gracias a los síntomas que esto produjo, se dio un diagnóstico precoz que salvó la vida de su hija.

La mujer afirma que el incidente permitió detectar la enfermedad antes de que se extendiese a otras partes del sistema nervioso, como la médula espinal.

"Fue dos días después cuando empezó a estar enferma, lo que me parece una coincidencia demasiado grande para que las dos cosas no estén relacionadas. Sospecho que las atracciones le desalojaron el tumor y, si ese es el caso, me alegro porque me dijeron que lo encontramos en un buen momento, antes de que se extendiera a su columna vertebral", expresó Smith en unas declaraciones recorridas por el medio 'Mail Online'.

No había síntomas previos

La madre de la afectada insistió en que, antes de lo acaecido en el parque de atracciones, su hija no había presentado ninguna señal que indicase que podía padecer alguna enfermedad.

Después de que detectasen el tumor, a pesar de que fuese un diagnóstico precoz, Campbell tuvo que someterse a diversos tratamientos.

A los dos meses del incidente, le practicaron una cirugía cerebral, que fue seguida de rondas de radioterapia y quimioterapia para eliminar el cáncer.

La intensidad y frecuencia del tratamiento hizo que Campbell perdiese un año de escuela y que experimentase retrasos en el desarrollo.

Recaudación de fondos

Actualmente, pasados tres años de la detección, Smith se ha abrochado sus zapatillas de correr y se está preparando para correr la Maratón de Londres para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.

"Hay mucho que se desconoce sobre los tumores cerebrales y el tratamiento suele ser invasivo y duro para los pacientes, especialmente para los niños. Para responder a las preguntas que tenemos, como qué causó el tumor cerebral, cómo detenemos el cáncer y qué otros tratamientos existen, voy a correr la Maratón de Londres para crear concienciay recaudar los fondos necesarios para encontrar estas respuestas", explicó Smith.

Por el momento, y junto con la participación de Lucy Brandley, de 48 años, Smith ha recaudado más de 2.000 libras esterlinas para la investigación de tumores cerebrales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com