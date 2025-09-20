Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un hombre murió tras subir a una montaña rusa y la autopsia deja muchas incógnitas abiertas

Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, falleció tras montar la atracción Stardust Racers en el nuevo parque Epic Universe.

Irene Delgado
Publicado:

La muerte de un hombre tras montar una montaña rusa en el nuevo parque temático de Universal en Orlando ha sido clasificada como un accidente, según ha confirmado el médico forense del área. Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, fue hallado inconsciente después de subirse a la atracción 'Stardust Racers' en el parque 'Epic Universe', abierto el pasado mes de mayo.

El informe de la autopsia, realizado por el forense Joshua Stephany, concluye que el fallecimiento fue causado por "lesiones por impacto contundente". Sin embargo, no se han ofrecido detalles sobre la zona del cuerpo afectada ni sobre las circunstancias exactas del golpe. La oficina del forense no respondió a las solicitudes de información adicional.

"¿Fue en la cabeza o en el pecho? ¿Se golpeó durante el recorrido? ¿Estaba bien asegurado en su asiento?”, se pregunta Dennis Speigel, experto en parques temáticos y fundador de International Theme Park Services. En su opinión, la autopsia plantea "más preguntas que respuestas". También se cuestiona si el accidente fue provocado por un fallo en la atracción o por alguna acción del propio pasajero.

El suceso ocurrió el miércoles por la noche. Rodríguez Zavala fue encontrado inconsciente al terminar el recorrido y trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte. La atracción fue cerrada de inmediato y permanece clausurada mientras continúan las investigaciones.

La "impresionante" montaña rusa

La montaña rusa 'Stardust Racers' está ubicada en la sección Celestial Park de Epic Universe y es descrita por Universal como "una impresionante montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades increíbles de hasta 100 km/h". Durante el recorrido, los trenes entrecruzan sus caminos en una maniobra invertida conocida como el "Giro Celestial".

"Estamos devastados por este trágico suceso y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped", ha declarado un portavoz de Universal Orlando Resort. La empresa asegura estar cooperando plenamente con las autoridades del condado.

A su vez, su familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios.

Precedentes y contexto en el parque

Epic Universe, el cuarto parque temático del complejo Universal en Florida, es el primer parque tradicional de gran escala que se inaugura en el estado desde 1999. Cuenta con cinco áreas temáticas y un hotel con 500 habitaciones.

Desde su apertura, ya se han registrado otros incidentes médicos. En mayo, un hombre de 63 años con una condición preexistente sufrió mareos y un "estado alterado de conciencia" tras montar en 'Stardust Racers'. En un caso separado, una mujer de 47 años, también con una afección preexistente, experimentó entumecimiento y una "perturbación visual" tras subir a la misma atracción. En otra ocasión, un hombre de 32 años tuvo dolores en el pecho tras montar en 'Hiccup’s Wing Gliders', otra atracción del parque.

Cabe destacar que, en Florida, los grandes parques temáticos como Universal o Disney no están sujetos a inspecciones estatales obligatorias, a diferencia de ferias o parques más pequeños. En su lugar, aplican sus propios protocolos internos y deben notificar al estado cualquier incidente grave, como lesiones o muertes.

En el segundo trimestre del año, se registraron una docena de incidentes en los principales parques temáticos del estado, incluyendo Disney World, Universal y SeaWorld. La mayoría involucraban a personas mayores o con condiciones de salud previas.

Parques de atracciones

