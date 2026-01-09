Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Kate Middleton cumple 44 años celebrando la vida tras superar el cáncer: "Descubrimos lo que significa estar vivos, estar viva"

La princesa de Gales celebra su cumpleaños y comparte la importancia que ha tenido la naturaleza para superar la enfermedad.

Paula Hidalgo
Publicado:

En marzo de 2024, Kate Middleton, esposa de Guillermo, príncipe de Gales, anunciaba la trágica noticia de que padecía cáncer y que estaba tratándose con quimioterapia "preventiva". En septiembre de ese mismo año, Kate compartió que había puesto fin al tratamiento, y en enero de 2025 logró remitir los signos y síntomas de la enfermedad.

Ahora, el 9 de enero de 2026, celebra su cumpleaños, y más que nunca celebra la vida. Lo hace de la mano de su familia y agradeciendo las labores médicas, pero sobre todo poniendo hincapié en lo importante que ha sido para ella el contacto con la naturaleza durante todo el proceso.

La naturaleza como pilar fundamental

A lo largo de la enfermedad, Kate Middleton desarrolló un proyecto que consistía en una serie de vídeos bajo el nombre 'Madre Naturaleza', donde compartía el papel imprescindible de la naturaleza en su vida y recuperación del cáncer. Se refiere a ella como un santuario donde conecta su mente con el mundo natural para su bienestar físico y psicológico.

El último vídeo que ha compartido en redes sociales hace referencia a la serie, que para ella ha supuesto "un reflejo profundamente personal y creativo sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a sanar. Pero también es una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la curación colectiva".

A esa palabras le acompañan una serie de imágenes de parajes naturales en invierno, que pese a ser "la estación más fría y oscura, tiene la capacidad de traernos tranquilidad, paciencia y reflexión silenciosa. Donde el arroyo se ralentiza lo suficiente como para que podamos ver nuestro propio reflejo. Para descubrir lo más profundo de nosotros mismos junto con los susurros y el latido de todos los seres vivos".

"Los miedos se desvanecen"

Así comienza introduciendo la nuera del rey Carlos III, para luego seguir compartiendo su estado de salud con los usuarios: "Me encuentro meditando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Porque los ríos que fluyen dentro de nosotros lo hacen con facilidad. Los miedos se desvanecen. Limpian y purifican. Hacemos las paces con nuestras lágrimas y descubrimos lo que significa estar vivos, estar viva", reflexiona Middleton.

En la publicación, que puede considerarse una especie de oda a la naturaleza, la princesa de Gales destaca la importancia de "estar en armonía con la naturaleza, una maestra silenciosa y una voz suave que nos guía en la memoria y nos ayuda a sanar".

Kate Middleton, princesa de Gales
Casa Real Británica

Kate Middleton cumple 44 años celebrando la vida tras superar el cáncer: "Descubrimos lo que significa estar vivos, estar viva"

