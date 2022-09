El huevo cocido o la isla griega de Corfú, entre las 20 cosas favoritas del rey Carlos III

El hijo de la reina Isabel II, ahora conocido como Carlos III, acaba de llegar al trono de Inglaterra y para conocerle mejor, el diario británico Mirror ha publicado una lista de sus 20 cosas favoritas.

En este repertorio aparece como su desayuno preferido el huevo cocido, algo que no puede faltar cada mañana y que debe estar cocinado exactamente durante siete minutos. Y en cuanto a postres, la tarta tradicional de frutas es la ganadora y la que el rey eligió para celebrar su 70 cumpleaños en 2018.

Y aunque la comida favorita del monarca es el risotto de setas con cordero, de vez en cuando come también pizza y de entre todas, la que más le gusta es la Margarita, o eso declaró el chef Erminio di Mei en 2019. Y para acompañar a sus comidas, la bebida que más disfruta es el whisky de malta de la marca Laphroaig, producido en Escocia.

Carlos III disfruta también de la fruta, en especial de las ciruelas que crecen en su jardín de Highgrove y como restaurante favorito figura el Brilliant, especializado en comida india y situado en la zona de Covent Garden, en Londres.

Sus favoritos para viajar y ver en televisión

El rey tiene también un gusto musical muy particular en el que destaca la canción Lulu’s Back in Town de Dick Powell como su preferida. Sin embargo, si tiene que quedarse con un grupo de música, este es The Three Degrees, autores de Giving Up, Giving In, tema que sonó en su celebración de su 30º cumpleaños.

En esta línea, durante sus estudios en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, él mismo llegó a tocar el violonchelo, su instrumento favorito. Y otros de sus hobbies son la acuarela, ver a su equipo de fútbol, el Burnley FC. de Lancashire, o los juegos de mesa, en concreto The Good Life, un reto de crear jardines autosuficientes.

A Carlos III le gusta también viajar, y uno de sus lugares ideales para las vacaciones es la isla griega de Corfú, en Grecia, aunque también le interesa mucho la región de Transilvania, en Rumanía. Y qué mejor modo de recorrer estos lugares que con uno de sus coches más queridos, el Aston Martin DB6 Volante que recibió como regalo de la reina en 1969 por su 21 cumpleaños.

Por último, para conocer mejor al monarca es importante mencionar su afición a la serie de televisión The Great British Bake Off, un concurso de cocina, o Barbara Streisand, su famosa favorita y su “única pin-up”. También disfruta de los trajes de su sastrería de confianza, Anderson & Sheppard, y para terminar, el monarca siente una predilección por las ardillas. Para ellas creó la Red Squirrel Survival Trust, una fundación para proteger a esta especie en peligro de extinción