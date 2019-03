La huelga consigue paralizar las refinerías de toda Francia

Las protestas de los trabajadores franceses contra la reforma de las pensiones, cuya medida principal es el retraso de la edad mínima de jubilación de los 60 a los 62 años, han provocado el cierre del oleoducto que abastece la ciudad de París y sus aeropuertos y han bloqueado el acceso a todas las refinerías del país.



Asimismo, la policía francesa logró poner fin al bloqueo de tres depósitos de combustible con el fin de aliviar la interrupción del suministro, mientras que el operador del aeropuerto de París aseguró que cuentan con "suficientes provisiones" de fuel para varios días.



A pesar de ello, las preocupaciones ante una posible situación de escasez han aumentado, especialmente después de que muchos automovilistas hayan incrementado sus compras de carburantes ante el temor de posibles cortes en el suministro.



Las protestas que se han registrado en las refinerías de Francia durante toda la semana se prolongarán al menos hasta el próximo 19 de octubre, jornada para la que los sindicatos franceses han convocado una nueva huelga general en todo el país. "El martes se ha convertido en el nuevo objetivo, no hay razón para volver a trabajar ahora", aseguró un portavoz del sindicato CGT.



Asimismo, los portavoces de los sindicatos recalcaron que la intervención de las fuerzas de seguridad no cambiará la situación de las refinerías. "¿Que puede hacer la policía? Tendrían que ser capaces de hacer funcionar las instalaciones", aseguraron desde la CGT.



Por otra parte, la formación sindical invitó a los transportistas a unirse a las protestas lo que, unido al bloqueo de los depósitos, hace temer más interrupciones en el suministro. Sin embargo, el fin del bloqueo de tres depósitos ha aliviado las tensiones en el sector.



Una portavoz de la operadora petrolera francesa Total aseguró que el desbloqueo de estos tres depósitos ofrece "algo de espacio para respirar", y explicó que el problema es "más de logística que de disponibilidad, porque hay fuel". En la jornada del viernes 200 gasolineras de Total han tenido problemas de escasez, frente a las 40 del miércoles.



Por su parte, el Gobierno francés ha hecho un llamamiento a la calma y ha asegurado que habrá existencias comerciales disponibles para camiones y que no tiene previsto usar las reservas estratégicas de Francia.