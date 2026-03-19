Hospitalizado
Hospitalizado de urgencia el actor Chuck Norris por una "emergencia médica"
Ha sido trasladado a un centro hospitalario de Hawái.
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El actor Chuck Norris ha sido hospitalizado de urgencia, según anuncia el medio 'TMZ', que añade, según fuentes cercanas al intérprete, se ha producido una emergencia médica en la isla de Kauai, en Hawái, por la que ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario.
Según informan, desconocen la naturaleza de la emergencia, pero aseguran que el actor, de 86 años, se encuentra en buen estado de ánimo. El miércoles se encontraba se encontraba entrenando. Y, la persona allegada traslada al medio que ha hablado por teléfono con un amigo suyo y estaba de buen humor y contando chistes.
Cumplió años hace apenas dos semanas, concretamente el 10 de marzo. El intérprete lo celebró compartiendo un video con sus 2,8 millones de seguidores: "Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona".
En el video se le ve boxeando junto a un amigo suyo quien recibía un puño en el estómago por parte del actor.
Norris reconocido por interpretar escenas de acción en películas como Delta Force (1986) y Missing in Action (1984) participó en intensas escenas de combate cuerpo a cuerpo. Aunque en películas más clásicas como 'El camino del dragón' (1972) se enfrentó a Bruce Lee, en su papel Walker, Texas Ranger.
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