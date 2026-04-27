Vídeo: El momento en el que un hombre continúa comiendo tras el intento de asesinato de Trump

Una escena inesperada ha marcado las imágenes posteriores al intento de asesinato del presidente de Estados Unidos. En medio de la tensión generada tras el suceso, un invitado ha llamado la atención al permanecer en su asiento comiendo una ensalada con normalidad mientras su entorno reaccionaba al incidente cada uno como podía en una escena de incertidumbre.

El hombre, identificado como representante de artistas de Hollywood, no se sumó al movimiento generalizado de quienes trataban de ponerse a salvo o entender lo ocurrido. Mientras los dirigentes eran trasladados a un lugar seguro y el espacio quedaba rodeado por un amplio dispositivo policial, él continuó comiendo su ensalada.

La actitud del invitado contrasta con la incertidumbre del resto de asistentes, que no sabían cómo actuar ante la situación. En las imágenes, se aprecia cómo permanece ajeno al caos que se generó tras el intento de ataque.

Según ha explicado, su decisión respondió a motivos personales. Asegura que no se agachó porque sufre dolores de espalda y que tampoco quería mancharse el traje, lo que le llevó a mantenerse en su posición inicial.

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