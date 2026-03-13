Dos lobos solitarios atacan una sinagoga en Michigan y una universidad en Virginia, ambos han muerto

Despiertan viejos fantasmas del pasado, en medio de la guerra en Irán vuelven a ser noticia los 'lobos solitarios'. Estados Unidos se encuentra en alerta roja por terrorismo, en las últimas horas Donald Trump aseguraba que tiene "bajo vigilancia" a las "células durmientes" iraníes en territorio estadounidense, pero esta madrugada dos incidentes aislados han vuelto a sembrar el caos. Uno de ellos en Michigan y otro en Virginia.

El presidente de Estados Unidos ha enviado todo su cariño a la comunidad judía en dicho estado y ha calificado lo ocurrido de "terrible". Todo sucedió en una sinagoga en Michigan. Un hombre ha embestido contra ella un vehículo provocando una gran nube de humo. Después con un rifle inició un tiroteo contra los agentes que había en la zona. Finalmente, ha sido abatido.

El FBI lidera la investigación en lo que califica como "un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía" pero rechaza poder establecer la motivación. El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard explicó que el sospechoso fue encontrado muerto dentro del vehículo después de que hubiera un presunto tiroteo con guardias de seguridad presentes en el lugar. En la zona hay una guardería y una escuela. Los agentes también han encontrado una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, en el que se habría desatado un incendio.

Casi a la vez, en Virginia tenía lugar otro tiroteo mortal. En la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, un sospechoso de 36 años, identificado como Mohamed Bailor Jalloh, ha entrado armado en el centro. Es un exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército que pasó casi 7 años en prisión tras declararse culpable de apoyar al ISIS. Ha matado a un profesor antes de ser reducido por un grupo de estudiantes. En el forcejeo, el atacante ha muerto.

