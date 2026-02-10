Una joven embarazada es secuestrada y golpeada por su expareja y otro hombre: intentaron provocarle un aborto

Una mujer de 25 años fue rescatada en Medellín tras pasar dos días secuestrada por su expareja y otro hombre. Durante ese tiempo, sufrió violencia física y, según las autoridades, se intentó forzar un aborto. Además, exigían a la familia una suma millonaria por la mujer.

Gracias a una denuncia de un familiar, las autoridades lograron activar un operativo conjunto que culminó con la liberación de la mujer y la captura en flagrancia de dos sospechosos por el delito de secuestro extorsivo.

El rescate fue posible gracias a la rápida reacción ante una llamada al 123 y a la coordinación interinstitucional anunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En su cuenta de X, el mandatario subrayó que "en Medellín protegemos la vida de las mujeres. Gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional, en coordinación con el GAULA y las dependencias de la Alcaldía de Medellín, las autoridades lograron la captura en flagrancia de dos personas por el delito de secuestro extorsivo y el rescate con vida de una mujer que habría sido retenida y violentada por su expareja durante dos días de cautiverio".

Cuenta que tras la alerta se activó la Ruta de Desaparición para acompañar a la familia y apoyar a las autoridades competentes, debido a las exigencias económicas. La Secretaría de Seguridad confirmó que la denuncia llegó de un familiar de la víctima, quien informó sobre su retención y las demandas. Con ese dato, Policía, GAULA y dependencias municipales desplegaron un operativo que permitió encontrar a la joven.

Con más de 40 agentes del Gaula y apoyo ténico, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá comnezó a buscar a la joven en el barrio Manrique. El coronel Juan Carlos Sierra Pineda indicó que el despliegue policial permitió localizar la vivienda donde se encontraba retenida la mujer embarazada.

El operativo terminó con la detención de dos personas por secuestro extorsivo, la incautación de dos celulares y la recuperación de una motocicleta. Ahora, estos enfrentan cargos por secuestro extorsivo y podrían ser procesados por otros delitos, incluyendo tortura y tentativa de feminicidio. El subcomandante destacó el uso de inteligencia y gestión de fuentes humanas para la operación.

Exigían 500 millones

Tras el rescate, la joven fue trasladada a un centro asistencial y se activaron mecanismos de protección especializados. Gutiérrez afirmó que la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos continúan brindando acompañamiento psicosocial y jurídico.

Las investigaciones señalan que el secuestro estaría vinculado a una relación sentimental previa entre la víctima y uno de los captores. Según la Secretaría de Seguridad, tras saber que la mujer estaba embarazada, los agresores intentaron inducirle un aborto mediante medicamentos, además de las agresiones físicas. Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad, explicó que exigían 500 millones de pesos por la liberación.

