El príncipe Andrés continúa en el punto de mira por la información que compartió con Epstein

La publicación de millones de documentos judiciales en Estados Unidos ha reavivado la polémica en torno al príncipe Andrés y su relación con Jeffrey Epstein, revelando contactos, visitas y comunicaciones que contradicen versiones previas del exduque de York.

El príncipe AndrésEFE

María Lafalla
Publicado:

Los nuevos archivos del caso Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 30 de enero, han vuelto a sacudir a la monarquía británica. Más de tres millones de páginas, junto a miles de vídeos e imágenes, detallan el funcionamiento de la red de abusos sexuales liderada por el financiero estadounidense y muestran la implicación de figuras de alto perfil, entre ellas el príncipe Andrés, hijo de Isabel II.

Un estrecha relación

La documentación incluye imágenes y comunicaciones que sitúan al exduque de York en la mansión de Epstein en Nueva York en fechas posteriores a 2010, año en el que Andrés aseguró haber roto toda relación con el magnate. Según los archivos, el príncipe habría pasado varios días alojado en la residencia y participado en reuniones con mujeres jóvenes, algunas de ellas presuntamente menores de edad.

Además, correos electrónicos revelan que Andrés invitó a Epstein y a una mujer rumana al Palacio de Buckingham en 2010, un hecho que refuerza las dudas sobre la continuidad de su vínculo con el financiero. Los documentos también apuntan a que un detective privado sugirió al príncipe obtener información sobre Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso, con quien Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial en 2022 por valor de 12 millones de libras, sin admitir culpabilidad.

Los príncipes de Gales muestran su apoyo a las víctimas

En paralelo, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, se han pronunciado públicamente por primera vez sobre el escándalo. A través de un portavoz del Palacio de Kensington, expresaron su conmoción por la magnitud de las revelaciones y su solidaridad con las víctimas de Epstein y su red de abusos.

Mientras tanto, la figura del príncipe Andrés continúa relegada de la vida pública, tras haber sido despojado de títulos y honores por decisión de Carlos III, en un intento de proteger la imagen de la Corona frente a uno de los mayores escándalos de su historia reciente.

