La hermana de la estudiante española asesinada en México: "¿Tenemos que normalizar que se asesine a 3 mujeres en la misma universidad?"

Claudia Tacoronte estudiaba en Granada Educación Ifantil, pero quiso hacer un intercambio porque "quería conocer sitios nuevos". A sus 21 años estaba llena de vida y su asesinato deja rota una familia y dos universidades. Con la información en diferido, la hermana de Claudia dibuja el trágico momento del crimen. "Alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Ella salió corriendo y él fue detrás de ella. Le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez sino varias veces. Sin ningún tipo de justificación".

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la hermana de esta estudiante canaria asesinada mientras estaba de intercambio en la Universidad de Morelos lamenta que "vivimos en una sociedad enferma llena de gente inhumana. ¿Qué necesidad tienes de apuñalar a alguien porque te da la gana? Porque no hay ningún motivo. No hizo nada, simplemente salió corriendo, buscó ayuda", lamenta su hermana. Además, hay una cosa que le llena de impotencia porque "encima, ese hombre está por ahí suelto en algún sitio de México vivienda la vida con un móvil nuevo".

En las últimas horas se ha difundido un vídeo, grabado por un testigo, en el que se ve a varias personas tratando de ayudar a Claudia cuando está tendida en el suelo, mientras un hombre camina alejándose de la zona. Se cree que podría ser el autor del crimen.

La gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González ha apuntado a la existencia de "avances significativos" en la investigación antes de prometer que las autoridades "darán con el responsable" para hacer "justicia" a la víctima.

La hermana de Claudia no consigue comprender cómo nadie hace nada ante lo que está ocurriendo en Morelos. "Me parece increíble. ¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Tenemos que normalizar que esto sea algo común?". El asesinato de Claudia es el cuarto, en lo que va de año, de una estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM). Por eso su hermana insiste, "esto pasa todos los días. Todos los días asesinan a personas, a mujeres especialmente, y no es justo" y añade: "Morir asesinado es la forma más violenta y más cruel en la que puedes morir". Se emociona al pensar "cómo tuvieron que ser los últimos minutos que estaba ella sola muriéndose y nadie pudo hacer nada".

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, informó de que Claudia estaba pernoctando en la Casa de la Cultura de Cuautla donde la joven se había inscrito en "una fiesta nacional que tiene que ver con plantas medicinales". También confirmó la existencia de conversaciones con el Consulado General de España en materia de repatriación del cadáver. Tenemos entendido que viene un familiar de ella a México y esperaremos también si se entrega directamente al familiar, y ellos a su vez van a repatriar el cuerpo de la joven".

También se pronunció la hermana de Claudia sobre este flujo de comunicación que se supone ha habido desde el minuto cero entre México y la familia. "A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Sí que han llamado por asuntos legales y papeleo que ahora hay que hacer, pero a nosotros nadie nos ha preguntado absolutamente nada".