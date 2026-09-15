Un oligarca ruso cercano a Putin pagó parte de la boda de Donald Trump Jr. en Bahamas

La boda de Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, vuelve a estar en el centro de la polémica. El motivo: una parte de las celebraciones habría sido pagada por Umar Kremlev, un oligarca ruso cercano al presidente Vladimir Putin.

Trump Jr. y su esposa, Bettina, confirmaron las aportaciones después de que una investigación de ProPublica revelara que Kremlev habría gastado cientos de miles de dólares en distintos elementos de la celebración, que tuvo lugar durante tres días en dos exclusivas islas privadas de Bahamas.

Según la investigación, el empresario habría sufragado el alquiler de una de las islas, donde se celebró una recepción y se alojaron varios de los invitados. También habría asumido otros gastos importantes, entre ellos un espectáculo de fuegos artificiales.

La gran pregunta: "¿Qué obtuvo a cambio?"

La propia pareja reconoció la contribución de Kremlev en un comunicado publicado en redes sociales. Trump Jr. y Bettina describieron el dinero como "un regalo de bodas extraordinariamente generoso de un amigo", asegurando que estaban y siguen estando "increíblemente agradecidos".

El caso ha provocado además reacciones políticas en Estados Unidos. Robert Garcia, principal demócrata del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, reclamó explicaciones sobre la relación entre la familia Trump y el empresario ruso. "¿Qué obtuvo a cambio?", cuestionó en redes sociales.

Kremlev mantiene vínculos con el entorno político y económico ruso. Es presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, una organización respaldada por la compañía energética estatal rusa Gazprom. Según ProPublica, los pagos relacionados con la boda procedieron de una entidad vinculada a la asociación con sede en Dubái.

Por el momento, la familia Trump presenta estos pagos como un regalo personal de un amigo, mientras crece el debate sobre los vínculos entre la familia del presidente estadounidense y figuras próximas al poder ruso.