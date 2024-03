¿Hay riesgo de que un misil de Rusia caiga en Europa? Las sospechas y los planes de la OTAN

El pasado domingo, un misil de crucero de Rusia sobrevoló el espacio aéreo de Polonia durante 39 segundos cuando la guerra con Ucrania ya ha cumplido dos años. Un instante breve, pero que ha llevado a la OTAN a poner sobre la mesa la posibilidad de derribar los misiles rusos que se aproximen demasiado a las fronteras de Varsovia, así como a la de alguna de los 27, según informa Efe. Una información ofrecida por el viceministro de Asuntos Exteriores polaco, Andrzej Szejna, a la emisora de radio local 'RMF24'.

Sin embargo, esta medida "solo podría hacerse con el acuerdo de la parte ucraniana y teniendo en cuenta las consecuencias internacionales", explicó el ministro de Exteriores de Polonia en la entrevista. Asimismo, el ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, aseguró que las Fuerzas Armadas activaron todos sus sistemas antiaéreos al recibir la noticia y que si hubiera habido el mínimo indicio de que el misil se dirigía a un objetivo fijo en territorio polaco, se habría actuado. "Sabía que si el misil se adentraba más en Polonia, sería derribado. Habría un contraataque", afirmó el viceministro.

Con motivo de este suceso, el Gobierno de Donald Tusk convocó al embajador ruso en Varsovia, Serguéi Andreyev. Sin embargo, la citación fue ignorada por el embajador.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, afirmó haber tratado el asunto, en una conversación telefónica, con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En ella, el secretario reiteró que la Alianza "había aumentado considerablemente su vigilancia y reforzado sus posiciones en el flanco oriental de la Alianza, en particular en Polonia".

Polonia ya ha vivido episodios similares

A finales del mes de diciembre de 2023 se vivió un episodio similar. Un misil ruso atravesaba el espacio aéreo de Polonia para dirigirse a Ucrania.

En diciembre también, pero de 2022, otro misil de crucero ruso KH-55 entró en territorio polaco, pero esta vez cayó a tierra, aunque sus restos no fueron encontrados hasta abril del año pasado. Un transeúnte que caminaba por un bosque cerca de Bydgoszcz, al norte del país, fue quien los encontró.

Dos fallecidos por un misil antiaéreo ucraniano

En noviembre de 2022, la caída de un misil antiaéreo ucraniano en la localidad polaca de Przewodow, cerca de la frontera con Ucrania, ocasionó la muerte de dos personas.

La alarma por un misil ruso en Polonia pilla a Europa blindándose

La amenaza rusa es una realidad que ha llevado a los países de Europa a revisar su política de defensa. Uno de ellos es Alemania, donde aumentan las voces para ampliar la red de refugios y recuperar el servicio militar obligatorio.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, subrayó la necesidad de analizar y discutir posibles modelos para la reintroducción de un servicio militar obligatorio, aunque no puso fecha.

Por su parte, el Gobierno de Dinamarca presentó su plan para fortalecer el ámbito de la Defensa, que pasa por elevar el gasto militar hasta el 2,4% del PIB y por ampliar el alcance del servicio militar obligatorio, con una mayor duración y la incorporación de más mujeres.

De momento, en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este jueves que en España "no va a haber servicio militar obligatorio" de nuevo. Robles admitió que existen otros países que "efectivamente por situación geográfica perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, porque somos un país maduro, porque somos un país que tiene mucho conocimiento de la realidad". "No va a haber servicio militar obligatorio", recalcó Robles.

