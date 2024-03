La alarma por un misil ruso en Polonia pilla a Europa blindándose: mili obligatoria y una red de refugios

Un misil ruso ha entrado este domingo en el espacio aéreo polaco. El misil estuvo 39 segundos en espacio aéreo polaco y fue observado permanentemente en los radares. "A las 4:23 horas se dio una intrusión del espacio aéreo", escribieron las Fuerzas Armadas polacas en su cuenta de X.

No es la primera vez que un misil ruso sobrevuela el espacio OTAN. La amenaza rusa es una realidad que ha llevado a los países de Europa a revisar su política de defensa. Uno de ellos es Alemania, donde aumentan las voces para ampliar la red de refugios y recuperar el servicio militar obligatorio.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, subrayó la necesidad de analizar y discutir posibles modelos para la reintroducción de un servicio militar obligatorio, aunque no puso fecha.

Por su parte, el Gobierno de Dinamarca presentó su plan para fortalecer el ámbito de la Defensa, que pasa por elevar el gasto militar hasta el 2,4% del PIB y por ampliar el alcance del servicio militar obligatorio, con una mayor duración y la incorporación de más mujeres.

Las mujeres ya pueden realizar este servicio, pero de formavoluntaria, mientras que los hombres pueden ser convocados en función de un sistema de sorteo, si bien las autoridades también favorecen que sea una inscripción no forzada. De hecho, tradicionalmente en el sorteo sólo entran hombres que se han presentado voluntariamente.

A partir de ahora, la obligatoriedad quedará abierta técnicamente a ambos sexos, con vistas a que 5.000 jóvenes sean reclutados cada año, según la 'hoja de ruta' presentada este miércoles. El año pasado, unos 4.700 jóvenes daneses cubrieron este trámite, pero apenas una cuarta parte eran mujeres.

Esto ocurre ya en Suecia y Noruega. Aunque la Comisión Europea se ha fijado en Finlandia. Este país fronterizo con Rusia aplica una fórmula de "defensa total". Casi un tercio de la población adulta es reservista y lo que hoy son aparcamientos subterráneos o centros deportivos, pueden transformarse en refugios antiaéreos.

De momento, en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este jueves que en España "no va a haber servicio militar obligatorio" de nuevo. Robles admitió que existen otros países que "efectivamente por situación geográfica perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, porque somos un país maduro, porque somos un país que tiene mucho conocimiento de la realidad". "No va a haber servicio militar obligatorio", recalcó Robles.

¿Qué países de la OTAN gastan más en defensa?

La OTAN registró un alza del 11% en el gasto militar de sus miembros en 2023, con 11 aliados por encima del listón del 2% del PIB comprometido hace una década y España de nuevo en el vagón de cola con el 1,24%, solo por delante de Luxemburgo y Bélgica.

En total, Polonia, Estados Unidos, Grecia, Estonia, Lituania, Finlandia, Letonia, Reino Unido, Hungría, Eslovaquia y Dinamarca cumplieron en 2023 el compromiso de dedicar el 2% del PIB a Defensa, según las estimaciones de la Alianza Atlántica.

En el caso de España, mantiene el crecimiento en la partida de Defensa pero sigue siendo de los aliados que menos invierte, por detrás queda Bélgica, 1,21% y Luxemburgo, 1,01%, tradicionalmente los aliados que menos dedican a gasto militar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com