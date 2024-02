Putin a Tucker Carlson: "No tengo interés en atacar Polonia, Letonia o ningún otro lugar"

Cuando el entrevistado es a alguien de quien se saca más información al leerle entre líneas que de lo que dice y el entrevistador es una exestrella mediática de Fox News que cuenta con un abultado historial de bulos, el contenido no puede suscitar más que suspicacias y desconfianza. Al mismo tiempo, dejando al margen el importante debate entre la propaganda y la información, al tratarse de Vladimir Putin y su pulso a la OTAN, es difícil pasar por alto titulares como los que ha dado en la entrevista que ha concedido a Tucker Carlson.

De las más de dos largas horas llenas de monólogos y de preguntas retóricas, destaca una frase que debería ser tranquilizadora pero que en boca de Putin tiene el efecto contrario: "No tengo interés en atacar Polonia, Letonia o ningún otro lugar". Es inevitable no acordarse de las múltiples veces que el presidente ruso y su séquito negaron entre diciembre y febrero de 2022 que no iban a invadir Ucrania. El 24 de febrero de ese mismo año las tropas del Kremlin avanzaron en suelo ucraniano iniciando la primera guerra en Europa y lo que representa el mayor pulso a la OTAN en décadas.

A punto de cumplirse dos años de la invasión rusa en Ucrania, Putin ha afirmado que la guerra se acabará cuando Occidente deje de suministrar armas a Kiev: "Si realmente quieres dejar de luchar, debes dejar de suministrar armas. Terminará en unas pocas semanas. Eso es todo". Además ha añadido que "si la OTAN se expande, todo volvería a ser como en la Guerra Fría".

Si algo sabe manejar Putin, es el momento para lanzar sus mensajes. En plena cuenta atrás para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el presidente ruso ha masajeado a Donald Trump, el principal rival de Joe Biden. "Hemos recibido numerosos insultos y calumnias de varias generaciones de políticos (de Estados Unidos). El señor Trump supuso una refrescante ruptura. Es muy popular en Rusia, aunque quizá eso no le sirva de nada", ha dicho el líder del Kremlin.

Otros titulares que deja esa sesión en la que Putin se pudo explayar sin límites son que Donald Trump ganará las elecciones en EEUU; que no se acuerda de cuándo fue la última vez que habló con Joe Biden y que Elon Musk es "imparable".

