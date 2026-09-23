VÍDEO: Así fue el chequeo médico de Bakari, el gorila de 180 kilos que será el nuevo líder de su grupo

Bakari, un gorila de espalda plateada de 21 años, ha pasado su primer examen médico tras llegar a Disney's Animal Kingdom (Florida), donde será el nuevo macho dominante de su grupo familiar. El enorme animal fue trasladado recientemente al parque y ya ha comenzado su proceso de adaptación a su nuevo entorno.

La revisión se realizó bajo sedación y permitió a los cuidadores comprobar su estado de salud y bienestar. Durante el procedimiento, los responsables del animal pudieron realizar un examen completo mientras Bakari permanecía tranquilo y seguro. En el chequeo se realizó una inspección de la dentadura, radiografías del cráneo y una tomografía computarizada.

En una de las secuencias difundidas de la intervención se ve a un cuidador tomando la mano de Bakari, mientras otro lo cubre con una manta durante la evaluación clínica. Las imágenes, compartidas por Disney's Animal Kingdom en redes sociales, han llamado la atención por el gran tamaño del gorila.

Su incorporación al parque se produce después de la muerte de Gino, el anterior macho de espalda plateada, que ejerció como líder del grupo durante casi 30 años. Ahora, los cuidadores trabajan en una incorporación progresiva de Bakari a la dinámica del grupo, con encuentros graduales con las hembras.

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