Hallan al menos 117 perros muertos en un refugio "sin sacrificio" de California

Las autoridades de California investigan el hallazgo de los restos de al menos 117 perros en los terrenos de un refugio de animales que se presentaba como "sin sacrificio". Según ha dado a conocer la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt, muchos de estos animales presentaban heridas de bala.

En concreto, los animales se encontraron en el Miranda's Rescue Animal Sanctuary, una instalación de unas 20 hectáreas situada en Fortuna, California. En el decurso de los registros, los investigadores encontraron 117 restos intactos de perros en distintas fases de descomposición, enterrados en un campo abierto. También encontraron 21 cráneos caninos, cientos de huesos y otros restos.

El sheriff del condado de Humboldt, William Honsal, ha calificado el lugar como una "escena espantosa".

Fragmentos de bala en varios restos

Según la Oficina del Sheriff, 70 de los restos encontrados fueron radiografiados y en muchos de ellos se localizaron fragmentos de bala, por lo que se cree que la causa de la muerte de muchos de esos animales serían heridas de bala.

La información facilitada por las autoridades muestra que en las inmediaciones se encontraron más de 600 collares de perro, y además de los restos intactos, las autoridades localizaron otros restos en avanzado estado de descomposición.

Una investigación abierta desde abril

Según los medios locales, la Oficina del Sheriff inició la investigación en abril tras recibir "información fidedigna" sobre posibles delitos de maltrato animal grave, crueldad animal, fraude y conspiración.

En una declaración jurada de una inspección anterior, las autoridades recibieron un aviso de dos defensores de los animales. Uno de ellos era propietario de una finca contigua al refugio y había utilizado cámaras de vigilancia para monitorizar la actividad cerca de un supuesto lugar de enterramiento. Posteriormente, esos defensores entraron en la propiedad del refugio y desenterraron restos de perros, según recoge la declaración jurada.

El refugio defendía que no practicaba la eutanasia para hacer espacio

Miranda's Rescue Animal Sanctuary recibía perros entregados por ciudadanos particulares y otros refugios de animales. Según la Oficina del Sheriff, cientos de perros fueron transferidos o entregados a estas instalaciones.

El refugio también cobraba tarifas por los traslados de animales y recibía donaciones que, según indicaba, ayudaban a cubrir los costes de alimentación, alojamiento, atención veterinaria, medicamentos, gastos de las instalaciones y personal.

La fundadora del refugio, Shannon Miranda, publicó un comunicado en el que aseguraba que "En Miranda's Rescue, nuestra misión es salvar a tantos animales como podamos de forma segura, siempre buscando el equilibrio entre la compasión por los animales y nuestra responsabilidad de proteger a las familias, los niños, otras mascotas y al público".

En ese mismo comunicado, Miranda defendía que el centro era un refugio "sin sacrificio" y que no practicaba la eutanasia de animales "simplemente para hacer espacio". Sin embargo, añadía que pueden existir circunstancias excepcionales en las que la eutanasia sea necesaria, como cuando un animal padece una enfermedad terminal o representa un peligro grave y continuo para las personas u otros animales.

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