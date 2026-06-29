Kate Middleton asciende las tres cumbres más altas de Gran Bretaña para recaudar fondos contra el cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha completado este fin de semana el reto de los Tres Picos, una exigente prueba de resistencia que consiste en ascender en 24 horas las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales, con el objetivo de concienciar sobre el cáncer y recaudar fondos para el hospital londinense en el que fue tratada.

Catalina, de 44 años, ha explicado en un mensaje difundido en sus redes sociales que emprendió el desafío como una "oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y dar algo a cambio". La princesa anunció en marzo de 2024 que estaba recibiendo tratamiento por un cáncer no especificado, detectado tras una intervención abdominal realizada a principios de ese mismo año. En enero de 2025 comunicó que se encontraba en remisión y, desde entonces, ha ido retomando de forma gradual sus compromisos oficiales.

El mensaje fue publicado junto a una imagen de la princesa en la cima del Ben Nevis, el punto más alto de Reino Unido, donde aparece sonriente y vestida con una chaqueta impermeable oscura. En el texto, Catalina ha querido subrayar el impacto físico, emocional y psicológico que puede tener la enfermedad en quienes la padecen.

"El cáncer no solo afecta al cuerpo. Cambia cómo piensas y sientes y afecta profundamente a todos los aspectos de la vida", ha señalado. "Lo sé por experiencia personal, y el camino a través y después del tratamiento requiere más que medicina", ha añadido.

Por ello, la princesa de Gales ha defendido la necesidad de reforzar la atención sanitaria integral para los pacientes oncológicos. Según ha indicado, este enfoque "de persona completa" puede contribuir a mejorar el "bienestar, resiliencia y calidad de vida durante un momento excepcionalmente difícil".

El reto completado por Catalina incluye el ascenso al Ben Nevis, en Escocia, de 1.345 metros; al Scafell Pike, en Inglaterra, de 978 metros; y al Snowdon o Yr Wyddfa, en Gales, de 1.085 metros. En total, el recorrido suma unos 37 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel acumulado, que deben completarse en un máximo de 24 horas.

Al término del recorrido en Gales, la princesa fue recibida por varios miembros de su familia, entre ellos el príncipe de Gales, Guillermo, y los tres hijos de ambos, Jorge, Carlota y Luis. También estuvieron presentes sus padres, Carole y Michael Middleton, y su hermano James Middleton.

La iniciativa busca recaudar fondos para la fundación benéfica del Royal Marsden de Londres, dedicada a impulsar programas de atención integral para pacientes con cáncer. Estos proyectos combinan el apoyo físico, emocional y psicológico con el tratamiento médico, con el fin de acompañar a los pacientes durante la enfermedad y en la etapa posterior.

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