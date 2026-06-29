La historia de Stephen, un niño keniano que volvió a caminar tras una meningitis gracias al proyecto de Harambee ONGD

La región de Kiambu, especialmente en sus zonas rurales, está marcada por el trabajo en las plantaciones de té y café. La falta de ingresos condena a muchas familias a no poder costear la atención médica básica, lo que cronifica enfermedades perfectamente evitables o tratables si se detectan a tiempo.

El programa de atención sanitaria infantil CHEP (Children Health Programme) da respuesta a esta brecha social mediante una fórmula de alto impacto: por un coste total de 50 euros por niño, garantiza asistencia médica integral durante toda una década de escolarización. Algo que equivale a tan solo 5 euros al año.

La Fundación Ibercaja y Harambee ONGD han unido esfuerzos para transformar la realidad de 139 niños y niñas de Limuru (Kenia) a través de este programa. Historias como la de Stephen Mwangi, un niño de 8 años que ha vuelto a caminar tras sufrir una meningitis, visibilizan su impacto social.

Stephen sufrió una grave meningitis que afectó a su vista

Mwangi asiste a la escuela infantil Gatina. Tal y como explica su madre, el pequeño creció sano, pero cuando cursaba Educación Infantil sufrió una meningitis grave.

Ante la situación límite que atravesaba la familia, el programa CHEP intervino mediante una beca integral. Su madre, Rose Kadari, recolectora de té y madre soltera de cuatro hijos, relata lo que vivieron: "No pudimos pagar la factura del hospital, así que nos quedamos allí unos seis meses y medio. Cuando Stephen fue ingresado, yo no iba a trabajar porque me quedaba con él en el hospital y dejé a mis otros hijos con mi hermana. Conseguir comida se convirtió en un problema".

Tras el largo ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Kenyatta University, Stephen sobrevivió, pero las secuelas físicas y neurológicas fueron devastadoras. Desarrolló una pérdida parcial de visión, sufrió retrasos en el desarrollo motor y comenzó a debilitarse intensamente de su lado derecho, perdiendo por completo la capacidad de caminar sin apoyo.

De tener riesgo de invalidez a caminar con autonomía

En ese contexto, el programa CHEP les tendió la mano. Gracias al soporte nutricional, el seguimiento médico y las sesiones regulares de fisioterapia en el hospital de Tigoni, Stephen ha pasado de correr un grave riesgo de invalidez permanente a caminar de manera autónoma y mostrar una vitalidad renovada.

"Me siento bien. Ya no hay ningún dolor en mi cuerpo", responde Stephen cuando se le pregunta por la evolución de su estado.

Los médicos también confirman esta notable mejoría y destacan su espectacular incremento de peso: ha pasado de los 12 kilos que registraba en la fase más crítica a los 23 actuales.

El testimonio de madre e hijo ha sido grabado por Kianda Foundation, entidad que gestiona la Clínica Kimlea y ejecuta el programa de salud infantil escolar CHEP, para mostrar su agradecimiento a la Fundación Ibercaja y Harambee ONGD.

Stephen acudirá a un centro especializado en Braille

Ahora, siguiendo las recomendaciones médicas, Stephen se prepara con ilusión para ingresar en un internado especializado que utiliza el sistema Braille en la educación, debido a la baja visión provocada por las secuelas de la meningitis.

Su hermana mayor, que se había visto obligada a interrumpir sus estudios por falta de recursos económicos, ha recibido una beca completa en Kimlea College, un proyecto de Kianda Foundation, para cursar formación profesional en Hostelería y Restauración.

Este testimonio refleja cómo la intervención de Harambee ONGD y la Fundación Ibercaja está permitiendo que cientos de familias kenianas con escasos recursos puedan salir adelante y afrontar situaciones especialmente complejas.

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