Un incendio en la cocina de un barco crucero, amarrado en Normandía, obliga a evacuar a la tripulación y a los pasajeros, entre los que hay varios españoles

Susto tremendo el que han tenido de madrugada los pasajeros de un barco de crucero que pasaba la noche amarrado en el puerto de Honfleur, en Normandía. Alrededor de las 3.50 horas de la madrugada se inició un incendio en la cocina del barco del que por el momento se desconocen las causas.

Este incendio ha obligado a la evacuación de los 32 miembros de la tripulación y de los 132 pasajeros, entre los que ya se ha confirmado que hay varios españoles. La Prefactura ha confirmado que todos ellos se encuentran ilesos.

Delegación del Gobierno no supo concretar el número exacto de españoles evacuados. Buena parte de los ocupantes del barco eran jubilados. Según la portavoz, estos fueron conducidos a una sala municipal, donde han estado recibiendo asistencia sanitaria para poder renovar la medicación que habían tenido que dejar en el barco.

El barco se llama Botticelli y comenzó el crucero en París, que era también su punto de destino. Según el secretario general de la Prefectura, Stéphane Sinagoga, el armador y la agencia de viajes que habían organizado el viaje van a orientar a los pasajeros evacuados, entre los que había entre otros españoles, suecos, canadienses, británicos o australianos, a hoteles de Honfleur y de Le Havre.

Poco antes de las 11:00 horas, el incendio no estaba totalmente controlado, y varias dotaciones de bomberos seguían trabajando y habían establecido un perímetro flotante para contener la expansión de sustancias potencialmente contaminantes.

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