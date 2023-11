Guerra Israel-Hamás, en directo: última hora de la situación en la Franja de Gaza

Los ataques en la Franja no cesan, y tampoco en Cisjordania. Esta madrugada han muerto al menos tres jóvenes palestinos tras ser tiroteados por el Ejército de Israel durante una serie de operaciones en Cisjordania.

Y en Líbano la cosa tampoco mejora. El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, pidió ayer lunes el cese de las hostilidades en la frontera entre Líbano e Israel, donde el partido-milicia chií libanés Hezbolá y el Ejército israelí han intercambiado ataques de artillería de forma constante el pasado 7 de octubre.

El mensaje de Netanyahu

La intención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es acabar con Hamás y quedarse después con el control de la Franja de Gaza: "Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar".

