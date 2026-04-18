La guerra de Irán empeora la relación de Trump y la OTAN

En menos de 24 horas el Estrecho de Ormuz se ha abierto, cerrado y controlado. Las amenazas y cambios de rumbo de los mandatarios iraníes y estadounidenses son parte del juego de esta guerra que vuelve loco a los mercados de la energía. Irán insiste en resistir para estrangular el comercio del petróleo, Trump responde que no se le puede chantajear. Todavía no hay fecha para una nueva ronda de negociaciones, pero ambos países dicen que el acuerdo está cada vez más cerca.

Por otro lado, el conflicto de Irán está haciendo aún más tensa la brecha entre Donald Trump y la OTAN, una relación que ya venía deteriorándose desde hace años. El Republicano ha dejado claro en sus declaraciones que no está conforme con las actuaciones de Europa en términos de defensa. Acusa a la OTAN de no haber correspondido al esfuerzo militar y económico de Estados Unidos.

Trump ha insistido en que Washington ha asumido durante décadas el peso de la seguridad occidental, invirtiendo enormes recursos en la defensa de Europa. Según su visión,los países miembros no han estado "ahí" cuando Estados Unidos lo ha necesitado, lo que justificaría replantear el papel estadounidense dentro de la Alianza. Un discurso que refuerza su idea de priorizar siempre un liderazgo en solitario pero con apoyo de contados paises.

En esta misma línea se ha expresado el senador Marco Rubio, quien ha advertido que la OTAN pierde sentido si no existe reciprocidad real. Rubio ha señalado que si los aliados europeos no facilitan, por ejemplo, el uso de sus bases en momentos críticos, la alianza debería ser reevaluada.

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN,Mark Rutte, ha tratado de rebajar la tensión y mantener el equilibrio diplomático con Trump. Sin embargo, sus gestos no han logrado frenar las críticas, que también se han extendido a la Unión Europea, a la que Trump acusa de haberse beneficiado históricamente de Estados Unidos.

Las fricciones no se limitan al ámbito militar. La polémica amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia, territorio de Dinamarca, ha provocado un fuerte rechazo en Europa. Las autoridades danesas han reiterado que los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos, subrayando la tensión diplomática generada por estas declaraciones.

Todo esto ha empeorado para Trump. Ahora mismo ha perdido a dos de su mejores aliados. Eran apoyos clave dentro del continente. Figuras como Viktor Orbán, que ha dejado de ser Primer Ministro en las últimas elecciones o Giorgia Meloni la Primera Ministra de Italia con la que ha tenido un duro choque de valores. Ahora han marcado distancias especialmente tras las críticas de Trump al Papa. Meloni llegó a calificar de inaceptables estos comentarios, a lo que el presidente respondió que "inacceptable, era ella"

Además, la Unión Europea empieza a plantearse una mayor autonomía estratégica en defensa. Aunque el proceso podría tardar entre cinco y ocho años, el objetivo es reducir la dependencia de Estados Unidos. Paradójicamente, las amenazas y críticas de Trump han hecho que los 27 paises estén cada vez más unidos.

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