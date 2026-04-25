Grupos armados lanzan múltiples ataques contra la capital de Malí y otros puntos

El Ejército de Malí ha confirmado que, durante la madrugada de este sábado, grupos armados han lanzado una ofensiva en varios puntos contra las fuerzas militares malienses, atacando distintos cuarteles en la capital, Bamako, y en otras zonas del país. "Los combates continúan e instamos a la población a mantener la calma y la vigilancia", ha señalado el Estado Mayor del Ejército maliense en redes sociales. En la misma publicación añadió: "Nuestras fuerzas de defensa y seguridad están trabajando para neutralizar a los atacantes".

Varias fuentes de medios locales han confirmado enfrentamientos en Bamako y en las ciudades de Kati, Gao y Mopti. En Kati, una localidad próxima a la capital, se encuentra la residencia del líder golpista del país, el general Assimi Goita.

Posible alianza yihadista y tuareg

Por el momento, ningún grupo se ha nombrado autor de los incidentes. Sin embargo, se apunta a la posible implicación de la organización yihadista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculada a Al Qaeda, y del grupo tuareg Frente de Liberación para el Azawad (FLA).

El pasado mes de marzo, fuentes de la emisora internacional francesa Radio France Internationale, señalaban posibles conversaciones entre ambos grupos para llevar a cabo ataques conjuntos contra los militares malienses y sus principales aliados internacionales: mercenarios rusos del antiguo Grupo Wagner, ahora África Corps, que realizan tareas de vigilancia y seguridad al servicio de la junta militar liderada por Goita.

La reciente ofensiva se produce tras varios meses de operaciones del JNIM y del FLA contra rutas de combustible, que llegaron a poner al límite a la capital, Bamako.

Liderazgo tras golpes de Estado

La actual junta golpista llegó al poder por originar dos golpes de Estado en 2020 y 2021 y, desde entonces, ha entablado una alianza regional con otras dos juntas, las de Burkina Faso y Níger, todas ellas con el factor común de su rechazo a la antigua potencia colonial francesa y su proximidad a Rusia.

Por su parte, la región del Sahel continúa expuesta a importantes desafíos de seguridad por los ataques constantes del JNIM, los separatistas tuareg y células vinculadas a Estado Islámico. La junta militar maliense se había comprometido a devolver el poder a los civiles a más tardar en marzo de 2024, pero no ha cumplido con con ello.

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