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Gran varapalo para Meloni con el "no" de los italianos a la reforma judicial

Un 53,72% de los electores italianos votó en contra de la reforma constitucional que pretendía transformar el sistema judicial.

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Gran varapalo para Meloni | EUROPAPRESS

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Gran varapalo para la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Este lunes, se votaba un referéndum sobre la reforma judicial que Meloni lleva meses defendiendo porque asegura que los jueces están ideologizados. Sin embargo, 14 millones de italianos han votado en contra. Es el primer gran revés político para la líder italiana desde que gobierna el país.

Un 53,72% de los electores italianos votó en contra de la reforma constitucional que pretendía transformar el sistema judicial, casi ocho puntos por encima del 46,28% que se decantó por el "sí". Los partidarios de la reforma de Meloni solo han conseguido ganar en tres regiones: Lombardía, Friuli Venecia Julia y el Véneto, feudos tradicionales de la derecha.

El referéndum se celebró a lo largo del domingo y hasta las 15:00 horas de este lunes, y estuvo caracterizado por una participación récord que rozó el 59% y especialmente intensa en las regiones septentrionales y centrales.

Varapalo para Meloni

Los resultados de este referéndum marcan un serio varapalo para Giorgia Meloni, ya que la reforma del sistema judicial ha sido el proyecto estrella de su mandato, aunque la mandataria ha insistido en que no dimitiría si el resultado le era adverso.

En sus primeras declaraciones al asumir los resultados, Meloni ha insistido en la idea de que "seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia", dice en un vídeo publicado en la red social X. La mandataria subrayó que su Ejecutivo "ha cumplido lo prometido" al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral.

Además, defiende que su formación sostuvo la propuesta "hasta el final" para dejar la última palabra en manos de los ciudadanos: "Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad", dijo.

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