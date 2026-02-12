Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EE.UU.

La Administración Trump anuncia la retirada del ICE en Minneapolis

La medida forma parte de un proceso de reducción de las fuerzas de control migratorio en la zona.

La postura de Donald Trump sobre Cuba.

La postura de Donald Trump sobre Cuba.antena3.com

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

La Administración Trump ha anunciado la retirada progresiva de los agentes de ICE en Minneapolis. El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, explicó en una rueda de prensa en la capital de Minnesota que él mismo propuso poner fin a esta operación especial, y que el repubicano dio su aprobación.

"He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya en el estado de Minnesota", declaró Homan, añadiendo que ya se ha iniciado "una reducción significativa esta semana y continuará la próxima". Según el responsable, la medida forma parte de un proceso de reducción de las fuerzas de control migratorio en la zona.

En diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió a más de 3.000 agentes federales en una mega operación llamada 'Operación Metro Surge'. En Minneapolis se desplegó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deteniendo, deportando y, a veces, condenando a inmigrantes no autorizados.

El pasado jueves, Homan anunció la retirada de unos 700 efectivos y manifestó que otros serían enviados a casa la próxima semana. Los agentes van vestidos con mascarillas y equipo de camuflaje de estilo militar y portan armas de fuego y químicos.

Al menos dos personas han sido asesinadas durante estas acciones, los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti. Desde que Trump regresó a la Casablanca en enero de 2025, el ICE ha detenido a casi 400.000 migrantes, de los cuales 344.000, es decir un 86%, no tenían cargos o condenas por delitos violentos.

Sus actuaciones han provocado una reacción negativa en la población. Los ciudadanos han creado patrullas ciudadanas para alertar a los vecino de la llegada de los agentes. Además con sus móviles graban sus acciones durante las detenciones.

Este artículo es una X de última hora sobre la retirada del ICE en Minneapolis y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La autora del tiroteo en Canadá, una menor trans de 17 años que antes mató a su madre y hermanos

Policía Canadá

Publicidad

Mundo

e0150ba89982da592eda96f9b1a6a611dde98114w

Desde los cimientos del caso Epstein en 2005 hasta los últimos nombres censurados en los documentos del pederasta

La postura de Donald Trump sobre Cuba.

La Administración Trump anuncia la retirada del ICE en Minneapolis

Donald Trump y Benjamin Netanyahu

Trump insiste a Netanyahu en seguir las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear

La radical reforma laboral de Milei, un paso más cerca de hacerse realidad
Argentina

La radical reforma laboral de Milei en Argentina, un paso más cerca de hacerse realidad

Imagen de archivo de un cangrejo rojo | La influencer comiendo en un vídeo para su canal
Redes sociales

Muere la influencer Emma Amit al comerse un cangrejo venenoso conocido como 'diablo' en un vídeo para redes

Servicios de Emergencias en la montaña
'Twin Peaks'

Misterio y contradicciones alrededor del 'Twin Peaks' búlgaro que investiga seis muertes

Se investigan seis cadáveres, pero el misterio que los rodea es tal que hasta el fiscal ha comparado el caso con la serie 'Twin Peaks'.

Pelea en el Parlamento turco
Pelea en el Parlamento

Varios diputados acaban a puñetazos en el Parlamento turco para evitar que el ministro de Justicia jurase el cargo

La pelea comenzó cuando la oposición intentó evitar que el ministro de Justicia jurase su cargo.

Automóvil y unidades de la policía tailandesa

Tiroteo en una escuela de Tailandia: muere la directora y al menos dos alumnos resultan heridos

Soldado groenlandés

Así es la operación 'Centinela del Ártico' que lanza la OTAN tras la crisis por Groenlandia

Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

La Unión Europea se blinda ante drones enemigos

Publicidad