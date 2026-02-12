La Administración Trump anuncia la retirada del ICE en Minneapolis

La Administración Trump ha anunciado la retirada progresiva de los agentes de ICE en Minneapolis. El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, explicó en una rueda de prensa en la capital de Minnesota que él mismo propuso poner fin a esta operación especial, y que el repubicano dio su aprobación.

"He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya en el estado de Minnesota", declaró Homan, añadiendo que ya se ha iniciado "una reducción significativa esta semana y continuará la próxima". Según el responsable, la medida forma parte de un proceso de reducción de las fuerzas de control migratorio en la zona.

En diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió a más de 3.000 agentes federales en una mega operación llamada 'Operación Metro Surge'. En Minneapolis se desplegó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deteniendo, deportando y, a veces, condenando a inmigrantes no autorizados.

El pasado jueves, Homan anunció la retirada de unos 700 efectivos y manifestó que otros serían enviados a casa la próxima semana. Los agentes van vestidos con mascarillas y equipo de camuflaje de estilo militar y portan armas de fuego y químicos.

Al menos dos personas han sido asesinadas durante estas acciones, los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti. Desde que Trump regresó a la Casablanca en enero de 2025, el ICE ha detenido a casi 400.000 migrantes, de los cuales 344.000, es decir un 86%, no tenían cargos o condenas por delitos violentos.

Sus actuaciones han provocado una reacción negativa en la población. Los ciudadanos han creado patrullas ciudadanas para alertar a los vecino de la llegada de los agentes. Además con sus móviles graban sus acciones durante las detenciones.

