Trump insiste a Netanyahu en seguir las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene firme en su enfoque hacia Irán tras una extensa reunión privada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. El encuentro, que ha durado varias horas y que no ha tenido declaraciones públicas, ha puesto de manifiesto las diferencias en la estrategia de los dos aliados frente al programa nuclear y las ambiciones militares de Teherán.

Trump, en su red social, ha dicho que no han llegado a conclusiones concretas sobre cómo avanzar pero afirma que continúa explorando una solución diplomática con Irán y que sigue siendo su opción preferida. También ha señalado que la alternativa de una escalada militar sigue sobre la mesa si las conversaciones fracasan y recuerda que en el pasado Estados Unidos recurrió a ataques en instalaciones nucleares iraníes cuando las negociones previas se estancaron.

Séptimo encuentro entre Trump y Netanyahu

Netanyahu ha presionado para que los diálogos incluyan no solo la restricción del desarrollo nuclear, sino también el programa de misiles balísticos iraní y el fin del apoyo de Irán a grupos regionales como Hamás y Hezbolá. Desde Jerusalén, varios miembros del gabinete consideran que un pacto estrecho podría dejar intactas capacidades estratégicas que Israel percibe como una amenaza directa.

El contexto regional complica la situación. Mientras, Washington y Teherán han retomado conversaciones indirectas en Omán para evitar una nueva confrontación, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Golfo Pérsico como medida de presión. Esta dualidad entre diplomacia y disuasión refleja la delicada situación en Oriente Medio con el riesgo de que la retórica política desemboque en un conflicto más amplio si las partes no logran progresos sustanciales en las negociaciones.

