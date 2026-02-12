La radical reforma laboral de Milei, un paso más cerca de hacerse realidad

Tras una sesión maratoniana de más de catorce horas, el Senado ha aprobado por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones, el proyecto de reforma de la ley laboral argentina. Milei ha conseguido así su primera victoria del año gracias al apoyo de sus aliados. "Histórico, VLLC [viva la libertad carajo]", ha escrito Milei en la red social X al conocerse el resultado de la votación.

La oposición califica de "esclavista" la reforma

Mientras el oficialismo lo ha celebrado calificando del "inicio de un cambio histórico", la oposición asegura que se han retrocedido 100 años, aseguran medios argentinos. La norma conllevaría profundos cambios en las relaciones laborales en un país con fuerte tradición del movimiento obrero y la sindicalización. La oposición y los sindicatos tachan el proyecto de "esclavista" y aseguran que debilita el poder de los sindicatos y sus herramientas de protesta.

Entre los cambios contemplados en el proyecto estaría el abaratamiento de los despidos, la extensión de las jornadas laborales que podrían llegar hasta las 12 horas diarias o la creación de un fondo para financiar las indemnizaciones por despido a costa del sistema de jubilaciones. También contempla que las empresas dejen de pagar las horas extras con un plus y las compensen con días libres o con jornadas reducidas, que las vacaciones puedan ser fraccionadas durante el año, o que los sueldos puedan pagarse en cualquier moneda, especie, comida o alojamiento.

Fuertes enfrentamientos en las calles

Las manifestaciones convocadas por los sindicatos han tenido gran repercusión en las principales ciudades del país. En la capital, Buenos Aires, miles de personas protestaron frente al Congreso. A partir de las cinco de la tarde comenzaron los altercados, un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y bombas molotov contra los policías, que respondieron con gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que tres agentes de la Gendarmería, un policía y dos manifestantes habían resultado heridos. Medios argentinos elevan hasta 14 la cifra de heridos.

Aún queda recorrido para su aprobación

Tras la aprobación, el Senado ha pasado a votar uno por uno los 26 capítulos del proyecto -con sus respectivas modificaciones-. La discusión que ha durado más de dos horas, ha introducido hasta medio centenar de cambios a la norma. El siguiente paso es que el texto pase a la Cámara de los Diputados. A pesar de las dificultades, el Gobierno de Milei pretende completar todo el proceso legislativo en poco más de dos semanas, para el 1 de marzo. Momento en el que da comienzo el periodo ordinario del Congreso y el presidente ofrecerá un discurso a la nación.

