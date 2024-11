Giro en el caso Liam Payne: El fiscal dice que no fue un suicidio e investigan la desaparición de un Rolex el día de su muerte

La muerte de Liam Payne sigue dejando un rastro de incógnitas detrás del trágico suceso en un hotel de Buenos Aires, Argentina. El cantante cayó desde la habitación donde se alojaba sufriendo hemorragias internas y externas que acabaron con su vida.

Ha pasado casi un mes desde su fallecimiento y la Fiscalía Pública argentina ha desvelado nuevos detalles que podrían suponer un vuelco en la investigación.

No se puede considerar un suicidio

La muerte de Liam Payne no podría considerarse un suicidio, ya que "descartan la posibilidad de un acto voluntario" debido a su estado notablemente alterado por el consumo de sustancias estupefacientes.

La Fiscalía Pública argentina ha emitido un comunicado en el que concluyen que "Liam Payne no estaba plenamente consciente o experimentaba un estado de disminución notable o pérdida de conciencia en el momento de la caída".

"En el estado en que se encontraba, no sabía lo que estaba haciendo ni podía entenderlo", concluye el comunicado de la fiscalía.

Tres personas acusadas

Hasta tres personas distintas han sido acusadas de tener relación con la muerte del exmiembro de One Direction. Se sigue investigando si hubo abandono cuando el artista cayó desde el balcón, así como quién le suministró las sustancias estupefacientes.

"En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes", informó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº14.

El primero de los acusados es la persona que "acompañaba de manera cotidiana al artista" durante su estancia en Argentina y que podría haber cometido un delito de abandono de persona seguido de muerte, así como de suministro de estupefacientes.

Otro de los acusados es un empleado del hotel en el que se alojaba Payne, también acusado de haber suministrado cocaína al artista. Investigan también la presunta implicación de una tercera persona que habría suministrado drogas a Payne en dos ocasiones.

"Tomamos drogas y ocurrió algo íntimo"

"Nunca suministré drogas a Liam", asegura a la televisión argentina 'Telefe Noticias' un camarero acusado, que reconoce haber consumido drogas con Payne, pero no habérselas suministrado él.

"He oído a gente decir que se drogaba pero la verdad es que cuando llegó al restaurante donde yo trabajaba ya estaba bajo los efectos de las drogas y en realidad no comió nada", asegura.

"Pasamos la noche juntos, tomamos drogas y ocurrió algo íntimo. No fue agresivo, se portó muy bien conmigo, fue muy dulce. Me preguntó si estaba bien. Tengo guardados todos los mensajes donde acordamos ese segundo encuentro. No he borrado nada", afirma el camarero.

¿Dónde está el Rolex de Payne?

Otra de las grandes incógnitas que rodean al trágico suceso. Según publica el diario 'La Nación', Liam Payne lucía un lujoso reloj de la marca Rolex apenas unas horas antes de caer el vacío. Sin embargo no ha vuelto a aparecer.

La Policía registró la habitación del hotel pero no encontró el Rolex, por lo que se baraja la hipótesis de que se trate de un robo, ya que el cuerpo del músico no llevaba el reloj cuando fue hallado sin vida.

