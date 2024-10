One Direction se pronuncia tras la muerte de Liam Payne: "Estamos completamente desolados (...) Le echaremos muchísimo de menos"

La muerte de Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction, ha conmocionado al mundo entero. Cayó desde el tercer piso de un hotel en Costa Rica. Los médicos señalan que el fallecimiento del artista de 31 años se produjo por la caída, que le ocasionó "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte".

Payne formó One Direction en 2010, junto a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles. Hoy, su banda de música, ha querido dedicarle unas palabras tras su muerte:

"Estamos completamente desolados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho. Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que le querían junto a nosotros. Le echaremos muchísimo de menos. Te queremos, Liam".

Es un comunicado que han publicado en la cuenta de One Direction y firman Luois, Zayn, Niall y Haryy. Los integrantes del grupo decidieron seguir sus caminos por separado en 2016 después de convertirse en uno de los grupos de pop más populares del mundo con cinco álbumes y cuatro giras mundiales.

Se trata del primer mensaje que cuelga la página de Instagram de la banda desde 2020. Uno de los compañeros de la boy band, Louis Tomlinson, recordó en otro mensaje su relación con Payne: "Liam era un increíble escritor de canciones, con un gran sentido de la melodía, a menudo hablamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química que habíamos construido en la banda". "Y para que conste, Liam era en mi opinión la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su tono perfecto, su don para la escritura. La lista sigue. Gracias por darnos forma", dice Tomlinson en su comunicado en Instagram.

Liam Payne nació en Wolverhampton se presentó por primera vez en The X Factor en 2008, con apenas 14 años. Más de una década después, lanzó su álbum como solista en diciembre de 2019, que incluía las canciones Polaroid, Familiar y Strip That Down.

La Fiscalía que investiga el caso indica que no adoptó "una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia". Momentos antes del trágico suceso, desde el hotel llamaron a emergencias para pedir ayuda por un huésped -se trataba de Liam Payne- que al parecer se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y había destrozado algunos objetos de la habitación. A su llegada, requisaron una serie de sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".

La autopsia preliminar

El informe de la autopsia preliminar concluye que la causa de muerte de Liam Payne fue por un "politraumatismo, hemorragia interna y externa". Y los forenses indican que no se han observado "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas".

En la sede de la fiscalía se han tomado declaraciones testimoniales a tres trabajadores del hotel y a dos mujeres que, en las horas previas, habían estado junto al músico en su habitación, pero que ya se habían retirado del hotel cuando ocurrió el suceso.

