Giro en el caso de la desaparición del pequeño Émile: el niño de dos años pudo haber sido devorado por lobos

Novedades sobre el caso de Émile Soleil, el niño de dos años desaparecido en Le Vernet. El misterio se ha intensificado ahora que los lugareños sugieren que el pequeño francés pudo haber sido devorado por lobos. Esta teoría surge después de que hace unos días se descubriera un nuevo fragmento de hueso en un pueblo de los Alpes franceses, cerca del lugar donde se encontró el cráneo del menor.

Los restos del pequeño se han encontrado tras 267 días de búsqueda. Fue una excursionista la que se topó con el cráneo. Caminaba por la zona y se los encontró en el camino. Como no contaba con un teléfono móvil y no pudo avisar a las autoridades, optó por meter los huesos en bolsas y llevarlos a su casa. Debido a las inclemencias climáticas, temía que la Policía no encontrara los restos en ese mismo sitio si los dejaba allí.

Como estaba al tanto de la desaparición del menor, sospechó que los huesos podrían estar implicados en el caso, así que los cogió y corrió hacia su casa para llamar a la Policía con la esperanza de que el hallazgo les permitiera encontrar al culpable. Tras recibir el aviso, los agentes se hicieron cargo y los análisis forenses confirmaron que se trataba del cráneo de Émile y que contenía algunas fracturas.

Después de que trascendiera la información sobre los restos encontrados, empezaron las especulaciones entre los locales de la zona. Fue entonces cuando algunos comentaron la posibilidad de que los lobos devoraran al pequeño. Entonces, el fiscal del caso, Jean-Luc Blachon, coincidió con que los animales salvajes pueden haber dispersado los restos de Émile y también podrían haber sido responsables de "pequeñas fracturas" y "marcas de mordeduras" en su cráneo.

No se despejan las incógnitas

La investigación sigue su curso, aunque continúa la incógnita sobre qué pasó con él realmente. Émile Soleil, de tan solo dos años y medio, desapareció el pasado 8 de julio en Le Vernet, una pequeña localidad de 25 habitantes del sur de los Alpes franceses. Iba a pasar unos días de vacaciones junto a sus padres y tíos en la casa de sus abuelos. Se le perdió la pista mientras jugaba en el jardín. Dos vecinos aseguraron haberlo visto caminando solo por una calle.

En lo que va de investigación, 17 personas ya han sido citadas -incluidos todos los presentes el día de la desaparición del pequeño- para tratar de determinar lo que estaba haciendo antes de desaparecer. Pero la Policía continúa sin encontrar al culpable.

La desaparición tuvo lugar cuando el menor se encontraba a cargo de su abuelo de 58 años. Durante los días posteriores, las fuerzas de seguridad llegaron a desplegar un amplio equipo de búsqueda compuesto por un centenar de policías y bomberos con perros rastreados, y 200 voluntarios. Y, como no hay nada claro, de momento no se ha descartado ninguna hipótesis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com