Una madre asesina y descuartiza a su hijo para "proteger" a su nuera y nieta

Un caso que ha sacudido Italia ha sido el del asesinato y descuartizamiento de un hijo en manos de su madre y su mujer. Según han informado varios medios locales y nacionales, la madre, que sufría trastornos mentales, planeó el asesinato con su nuera desde hace tiempo, ya que, según la esposa del asesinado, alegaba que había abusado físicamente de ella.

La madre fue la que confesó todos los detalles del asesinato y el desmembramiento de su hijo, defendiendo que lo había hecho con intención de proteger a su nuera y a su nieta de su hijo, Alessandro. El cuerpo fue encontrado despedazado en el sótano de la casa que compartía con su esposa y su hija de seis meses en la ciudad de Gemona del Friuli, en Italia.

Los hechos

Lorena Venier, de 61 años y madre de Alessandro, admitió haber asesinado a su hijo, Alessandro Venier, de 35 años, después de que su esposa, Mailyn Castro Monsalvo, de 30 años, llamara a la policía italiana para confesar haber ayudado a cometer el terrible acto el 25 de julio de este mismo año.

En su comparecencia ante el tribunal italiano, Venier ha afirmado abiertamente que "yo misma me encargué del desmembramiento de Alessandro". Cuando fue preguntada por el trascurrir de los hechos, la madre del asesinado explicó cómo había llevado a cabo el terrible homicidio y descuartizamiento. "Usé una sierra para metales y una sábana para sujetar la sangre y lo diseccioné en tres pedazos; no había salpicaduras de sangre, por eso los carabineros encontraron todo en orden cuando llegaron".

La madre y la nuera habían estado planeando el asesinato durante meses después de que Alessandro Castro supuestamente abusara físicamente de ella. "Mailyn me había pedido que matara a mi hijo Alessandro durante meses, desde el día en que nació su hija en enero", aseguró Lorena Venier, según ha recogido L'Unione Sarda.

La agresión a Mailyn

Mailyn fue golpeada violentamente, insultada y amenazada de muerte repetidamente, según han explicado ambas. "Mi hijo minimizó su depresión posparto, y cuando decidí denunciarlo, me dio un puñetazo en la espalda", comentó la madre. El hijo habría discutido en reiteradas ocasiones con su esposa el hecho de mudarse a Colombia, de donde era la mujer, junto con su hijo. Ante esto, la madre asegura que le daba miedo que su hijo pudiera hacerle daño a su familia una vez se mudara a Colombia.

Allesandro también habría amenazado con ahogar a su esposa en un río colombiano, según han informado algunos informes locales.

El brutal asesinato

La mujer y la madre le administraron una limonada con calmantes a Allesandro y le dieron dos inyecciones de insulina del hospital donde trabajaba Lorena para dejarlo inconsciente del todo, según han informado las autoridades italianas que se han hecho cargo de la investigación.

Allesandro todavía estaba vivo incluso después de la fuerte dosis de insulina, por lo que fue asfixiado con una almohada, estrangulado con cordones de zapatos y cubierto con cal viva para ocultar el olor de su cuerpo. La madre quiso recalcar ante el juez que su nuera solamente participó en el traslado de los restos de Allesandro al sótano.

La madre pretendía deshacerse de los restos en las montañas, pero fue cuando Castro Monsalvo cedió y confesó por teléfono que había habido un asesinato.

