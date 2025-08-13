Europa arde: la ola de calor más extrema en décadas dispara los incendios y obliga a evacuar a miles de personas

Los incendios siguen dejando imágenes como esta por toda Europa, siendo los que más preocupan los de Portugal, Grecia y Turquía, donde cientos de personas han sido evacuadas de sus casas. También Montenegro y Albania están en alerta por las llamas. Uno de los principales motivos son la altas temperaturas. El continente europeo se está calentando más rápido que cualquier otro. Son muchos los países que están soportando temperaturas inusuales.

Ante esta ola de calor sin precedentes en Europa, la gente lo tiene claro. Hay que mantenerse bien hidratado, "buscando las sombras", cuentan algunos vecinos. Algunos utilizan otros remedios para refrescarse, como un spray, "un pulverizador con agua".

En muchos países, han implantado diferentes medidas: chorros en las calles para evitar los golpes de calor. En París, la gente opta por bañarse en el río Senna con vistas a la Torre Eiffel. Sin embargo, en Reino Unido parece que agradecen estas altas temperaturas, se esperan hasta 30 grados.

Así lo ha contado una ciudadana londinense en las imágenes que se muestran en l aparte superior de la noticia: "Hace un día genial, hace 31 grados y estoy muy contenta". Y es que aunque "mucha gente se queja cuando hace frío, esta vez hace un gran día, soleado y caluroso", expresó otro residente.

Se activa la fase de preemergencia

Las autoridades de Albania, Montenegro, Alemania, España, Italia y Francia han emitido diferentes tipos de alertas por altas temperaturas. En España, la AEMET ha registrado valores de hasta 44 grados en algunas regiones, y advierte de que la falta de lluvias y las rachas de viento pueden incrementar el riesgo de incendios, como ha ocurrido recientemente en Tres Cantos. El incendio que ha dejado 1.500 hectáreas calcinadas y un fallecido, de tan solo 50 años, que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha puesto en alerta a todos los servicios nacionales, mientras que casi 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas colaboran ya en las labores de extinción. En Castilla y León, más de 1.200 bomberos luchaban este martes contra 32 incendios forestales que han obligado a miles de vecinos a abandonar sus hogares.

Interior ya ha elevado al nivel 1 la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha declarado la fase de preemergencia para reforzar el análisis y la coordinación del despliegue de recursos en las comunidades autónomas más afectadas.

Lo cierto es que Europa es el continente que más se calienta de todos, el doble de rápido que en 1980, según la Unión Europea. Nos enfrentamos a una ola de calor que pone en serio peligro a la población y que cada año provoca más muertes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com