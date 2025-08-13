El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado este miércoles en Berlín que espera que la reunión del viernes en Alaska entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, sirva para acordar un alto el fuego en la guerra.

"Esperamos que en Alaska haya un alto el fuego", ha declarado tras un encuentro virtual junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y Trump. Zelenski ha advertido que Putin "está mintiendo" sobre su voluntad de terminar el conflicto y que busca presionar intensificando la ofensiva en todos los frentes.

"Le he dicho al presidente de Estados Unidos y a todos nuestros socios europeos que Putin está yendo de farol. Está intentando presionar en todas las direcciones del frente ucraniano antes de la reunión en Alaska. Rusia intenta demostrar que es posible ocupar toda Ucrania. Sin duda, ese es su deseo", ha declarado

Merz, que ha recibido a Zelenski en Berlín, ha expresado su apoyo a una paz que respete los intereses de Kiev y Europa. "El presidente Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz justa", afirmado. Merz ha asegurado que hay una serie de putnos que han de estar presente sen la ruenión entre Putin y Trump como que el punto de partida de las negociaciones tiene que ser un alto el fuego que siente las bases para una "paz duradera".

El canciller alemán admite que de la reunión puede salir algo positivo, pero señala que, en caso de que Moscú no se comprometa a establecer la paz en Ucrania, se seguirá imponiendo presión contra Rusia a través de sanciones.

Trump asegura que sólo Ucrania negociará posibles cesiones territoriales

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha señalado tras una videoconferencia de líderes europeos con Trump que la OTAN no participará en las garantías de seguridad a Ucrania si hay acuerdo con Rusia, aunque Estados Unidos y otros aliados sí lo harán. Macron insiste en que, si Kiev acepta cesiones territoriales, debe recibir garantías sólidas de protección.

"Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano", he señalado Macron después de la reunión con Trump.

Zelenski ha reiterado que "ninguna conversación sobre Ucrania debe excluir a Ucrania" y ha pedido un encuentro a tres bandas con Trump y Putin.

