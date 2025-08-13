Al menos nueve muertos y cinco desaparecidos por las fuertes inundaciones en Cabo Verde

Solo pasaron cinco horas desde que la lluvia empezó a caer de forma intensa sobre la isla de Sao Vicente, en Cabo Verde, para que todo cambiara. En ese tiempo las precipitaciones alcanzaron los 192 milímetros, un dato que suele registrarse en todo un año. Toda esa cantidad de agua transformó calles en ríos, arrasando con casas y vehículos, y provocando muertes, desaparecidos y desplazamientos.

El paso de la tormenta tropical Erin ha dejado, hasta el momento, al menos nueve personas fallecidas y más de 1,500 desplazadas, con un total de alrededor de 3,000 afectados. Hasta el momento cinco personas siguen desaparecidas. Durante las lluvias, los servicios de emergencia recibieron decenas de llamadas de auxilio.

Los expertos del Instituto Nacional de Meteorología y Geofísica (INMG), califican este fenómeno como excepcional. El aguacero, registrado entre la medianoche y las cinco de la mañana, superó todos los registros en la isla. Y el pronóstico advierte que aún podrían producirse nuevas lluvias y tormentas eléctricas.

Las intensas precipitaciones han provocado el cierre de las carreteras por inundaciones y escombros, zonas residenciales y comercios dañados, vehículos varados y cortes de electricidad que afectan a gran parte de Sao Vicente. Varias comunidades permanecen incomunicadas, y las labores de rescate y limpieza continúan.

El aeropuerto con limitaciones

Incluso el aeropuerto internacional ha tenido que operar con limitaciones debido a las condiciones climáticas y el estado de las vías de acceso, según 'Meteored'. Árboles, rocas y materiales arrastrados bloquean rutas habituales, dificultando el transporte de suministros y ayudas de emergencia.

Ante este desastre, el Gobierno de Cabo Verde declaró el estado de desastre en Sao Vicente, con el objetivo de agilizar la llegada de recursos y personal de apoyo. Equipos de rescate, militares y voluntarios trabajan sin descanso para encontrar a los desaparecidos, asistir a los desplazados y despejar los bloqueos en las carreteras.

La tormenta tropical Erin se originó el pasado lunes a unos 450 km al oeste-noroeste de Cabo Verde, con vientos de 75 km/h y una presión mínima de 1,004 hPa. Aunque ahora se encuentra a más de 1,100 km al oeste, los meteorólogos advierten que podría aumentar en los próximos días e incluso convertirse en huracán, apunta el medio 'Telesurtv'.

Baleares se prepara para prevenir inundaciones

Por otra parte, en las Islas Baleares intentan que la previsión de lluvias no les tome por sorpresa. A partir de este viernes, el Govern activará la fase de prealerta del plan especial de riesgo de inundaciones (Inunbal), una medida preventiva pensada para anticiparse a posibles episodios de lluvias intensas que puedan darse en los próximos meses.

La decisión se tomó el martes durante una reunión en la sede de la Dirección General de Emergencias e Interior, con la participación de representantes de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias. El objetivo es reforzar la coordinación y asegurarse de que todos los recursos estén listos antes de que empiece el periodo del año con mayor riesgo de inundaciones.

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, será quien active formalmente la medida. Aún no hay una fecha exacta de finalización, ya que dependerá de cómo evolucione la meteorología, aunque se estima que la temporada de riesgo podría cerrarse entre finales de octubre y principios de noviembre, ha señalado el director general de Emergencias, Joan Gárriz.

Además, explicó que esta activación sigue lo previsto por el Inunbal y permitirá que policía, bomberos, protección civil y otros organismos compartan información, actualicen protocolos y refuercen las tareas de prevención, para garantizar una respuesta rápida ante cualquier episodio de lluvias intensas.

