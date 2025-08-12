Macron demanda a la influencer Candace Owens por difundir el bulo de que la primera dama es transexual

La polémica comenzó con un rumor lanzado por la influencer estadounidense Candace Owens. Con millones de seguidores y conocida por susideales de extrema derecha, difundió en redes que Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, era en realidad una persona transgénero.

Lo que ha provocado que Emmanuel y Brigitte hayan presentado una demanda por difamación en un tribunal de Estados Unidos contra Candace Owens.

En la demanda, que tiene 219 páginas, se detalla cómo la influencer empezó a propagar estas mentiras en 2024 y las ha complementado con acusaciones de usurpación de identidad y hasta insinúa un supuesto incesto en su matrimonio. Inlcuso ha comercializado camisetas con la imagen de Brigitte y mensajes ofensivos.

Todo empezó cuando Owens, publicó en redes sociales la teoría conspirativa de que Brigitte Macron nació siendo un hombre, usando el nombre de Jean-Michel Trogneux, que en realidad es el nombre del hermano de la primera dama. Esta acusación la lanzó en su serie de videos titulada "Becoming Brigitte", con la que ha alcanzado millones de visualizaciones.

La pareja presidencial no tardó en reaccionar y contrataron detectives para rastrear a la influencer. La investigación la ha vinculado no solo con sectores de extrema derecha en Francia, sino también con grupos afines en Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Los Macron la acusan de "basarse en falsedades desacreditadas" e "inventar otras nuevas" con el único objetivo de maximizar la atención pública y obtener beneficios económicos.

Esta no es la primera vez que Brigitte Macron es objeto de rumores transfóbicos. En 2021, antes de las elecciones presidenciales francesas de 2022, una autodenominada periodista llamada Natacha Rey sostuvo una teoría similar durante una entrevista en YouTube con una médium espiritual.

Otras víctimas de 'tranvestigaciones'

Además, otras figuras públicas femeninas que ejercen influencia política de izquierda, como la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern y

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, también han sido víctimas de campañas transfóbicas, conocidas académicamente como 'tranvestigaciones'.

Cabe destacar que en años anteriores, en Francia, dos mujeres fueron multadas por difundir rumores falsos similares sobre Brigitte Macron, lo que subraya el carácter persistente de estas campañas de desinformación.

