Muere a los 36 años la influencer Liz Lin Ruoyu, referente de la belleza en redes sociales

Su esposo confirmó la noticia en un mensaje a través de las redes sociales.

"Liz siempre ha sido una chica con una sonrisa, radiante y amorosa". Con estas palabras, el esposo de Liz Lin Ruoyu, reconocida creadora digital taiwanesa, confirmaba en Instagram el fallecimiento de la influencer, que contaba con miles de seguidores en la red social.

Liz tenía 36 años y, desde 2012, había construido su propio espacio en el mundo de las redes sociales. Con más de 144.000 seguidores, su esposo y amigas nunca la consideraron una 'influencer' en el sentido comercial. Para ella, lo importante era compartir, escuchar y ser ella misma, sin importar cuántos seguidores tenía o qué tendencias marcaban el momento.

A diferencia de muchos creadores de contenido, la taiwanesa prefería contestar personalmente los mensajes y preguntar cómo estaban quienes la seguían. Según su marido, veía a cada seguidor como una persona real, no como un número. "En las redes sociales nunca se consideró una 'influencer', sino una amiga de todos", escribió en su mensaje de despedida.

Su contenido iba mucho más allá del maquillaje por el que tantos la conocían. Aunque sus guías y reseñas eran muy populares, también compartía una tarde probándose gafas de sol en una tienda, una receta rápida o un momento con alguno de los animales pequeños que le gustaban.

La taiwanesa tenía un lado creativo que la llevó, en 2022, a lanzarse al mundo de la música con su sencillo Mist, un proyecto que sorprendió a su público y mostró una faceta más íntima y artística.

La noticia de su fallecimiento generó en redes mensajes de cariño. Personas cercanas a Liz, como la también creadora Nancy Tsai, compartieron fotos y recuerdos de viajes juntas a Singapur, Los Ángeles y Tokio. "Siempre recordaré tu sonrisa", escribió Tsai, quienes eran amigas desde hace 15 años.

Hannah Yang, colaboradora frecuente, expresó sus condolencias recordando el impacto que tuvo tanto en su vida personal como en la profesional. Entre los homenajes, se repitió la admiración por su humanidad y nostalgia por la conexión sincera que ofrecía.

