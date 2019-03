Napolitano amenaza con dimitir si los principales partidos mantienen su "sordera"

El presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, ha prestado juramento este lunes de un segundo mandato de siete años y lo ha hecho con un duro discurso en el que ha criticado a los principales partidos por no haber acometido reformas esenciales como la electoral y les ha acusado de "sordera", al tiempo de que ha advertido de que si mantienen su postura no dudará en dimitir.



El jefe de Estado ha dejado claro que asume su nuevo mandato porque Italia debe dar muestras de "cohesión" ante el mundo y por tanto no podía negarse y ha reprochado a los parlamentarios sus aplausos "autoindulgentes".



El presidente, que dio muestras de emoción y recibió varias ovaciones de gran parte de los parlamentarios, advirtió de modo directo a los partidos de que si vuelven a mostrarse "insensibles" ante el bloqueo institucional, no dudará en exponer "las consecuencias ante el país".

Críticas al nuevo mandato de Napolitano

Al grito de verguenza y pidiendo a los políticos que se vayan a casa miles de personas han recorrido el centro de Roma. Protestan porque Napolitano haya sido reelegido para presidir Italia 7 años más.

El líder del movimiento 5 estrellas, Beppe Grillo ha asegurado: "Nunca en la historia de nuestros presidentes se ha renovado el mandato tanto tiempo. Catorce años es demasiado. Chávez tal vez lo lograra, pero en nuestra Constitución no está escrito".

Grillo es el más crítico. Ha calificado la reelección de golpe de estado y ha movilizado a sus seguidores. Prometió que encabezaría la protesta y no lo ha hecho porque teme un levantamiento popular.

Napolitano ha asegurado que jurar el cargo no entraba en sus planes entre otras cosas porque tiene ya 88 años. Pero los parlamentarios no se pusieron de acuerdo para elegir a su sucesor. Napolitano acepta seguir -ha dicho- en un acto de responsabilidad.

El líder italiano va a comenzar de inmediato las conversaciones para formar Gobierno. Italia lleva sin ejecutivo desde las elecciones de febrero. El resultado forzaba a coaliciones que no han llegado. Precisamente Beppe Grillo tenía la llave pero se negó a pactar. Todo esto da alas a Berlusconi. Mientras sus rivales políticos se destruyen el gana puntos de cara a unas nuevas elecciones.