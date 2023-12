Una periodista española denuncia a Gérard Depardieu por una presunta violación en 1995

La escritora y periodista española Ruth Baza ha presentado una denuncia por violación contra el renombrado actor francés Gérard Depardieu alegando un incidente ocurrido durante una entrevista en París en 1995. La denuncia, confirmada por fuentes policiales a Europa Press y adelantada por 'La Vanguardia', detalla un presunto ataque que habría sucedido tras una sesión de preguntas relacionadas con la película 'El coronel Chabert', en la que la periodista tenía entonces 23 años.

Baza aseguró ver comportamientos inapropiados

Según el testimonio de Baza en su denuncia, durante el cierre de la entrevista para la revista 'Cinemanía', Depardieu habría manifestado comportamientos inapropiados. "Me besó en los labios profundamente y después en la cara con frenesí. De repente, noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme", relató la escritora, describiendo con crudeza el presunto incidente.

La periodista compartió con devastación cómo se sintió después del supuesto abuso: "Desconectó de mi cuerpo y, pasado el momento, volví a Madrid todavía en shock. No podía pensar con claridad, pero sabía que aquello no estaba bien". Estas revelaciones, que han emergido tras los recientes señalamientos por violencia sexual en contra de Depardieu, han motivado a Baza a finalmente dar a conocer su experiencia.

Trece mujeres denuncian violencia sexual por parte de Depardieu

Este no es el primer señalamiento que enfrenta el actor francés. De acuerdo con información del diario francés 'Mediapart', hasta trece mujeres han acusado a Depardieu de violencia sexual durante rodajes de películas estrenadas entre 2004 y 2022, generando una oleada de preocupación y conmoción en la industria del entretenimiento.

Recientemente, el 7 de diciembre, la actriz francesa Hélène Darras se sumó a las acusaciones, denunciando una presunta agresión sexual por parte de Depardieu durante la filmación de la película 'Disco' en 2007. Esta querella, presentada en París el pasado mes de septiembre, amplifica la gravedad de las acusaciones contra el actor, describiendo un supuesto comportamiento "ingobernable" por parte de Depardieu.

La familia del acusado tacha los hechos de "conspiración"

La familia de Gérard Depardieu ha rechazado estas acusaciones, denunciando lo que consideran "una conspiración sin precedentes" en su contra. A pesar de ello, más testimonios continúan emergiendo. Charlotte Arnould acusó en diciembre de 2020 al actor de violación en una mansión, alegando un patrón de comportamiento inapropiado. "Gérard Depardieu es el rey del set. Me miraba como si fuera un trozo de carne y me agarraba por la cintura, me tocaba la cadera y las nalgas", relató Arnould sobre su presunta experiencia con el actor.

Estos eventos han generado una ola de reflexión en la industria del entretenimiento, donde se ha cuestionado la conducta de figuras prominentes y abriendo el debate sobre la protección y el respeto a las mujeres en entornos laborales. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las denuncias presentadas contra Gérard Depardieu, quien se ha mantenido firme en su negación de tales acusaciones.