Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Indonesia

Más de 500 niños enferman tras comer un menú escolar gratuito: 80 siguen hospitalizados

Desde la puesta en marcha del programa de alimentación escolar gratuito en enero de 2025, más de 41.000 niños se han intoxicado.

Más de 500 niños enferman tras ingerir el menú escolar gratuito: 80 siguen hospitalizados

Más de 500 niños enferman tras ingerir el menú escolar gratuito: 80 siguen hospitalizados Efe

Publicidad

Pepe Ribas
Publicado:

Al menos 512 niños han resultado afectados por una intoxicación alimentaria en Indonesia después de consumir comida proporcionada por el programa de alimentación escolar gratuita impulsado por el presidente del país. El brote se produjo este martes en el internado islámico Mabul Hikam, situado en Java Oriental. El centro acoge a estudiantes de entre 12 y 18 años.

Bajo tratamiento médico

Según ha informado la Agencia Nacional de Nutrición del país asiático, 80 menores siguen bajo tratamiento médico, mientras que 120 se mantienen en observación. Los 312 restantes ya han recibido el alta después de recuperarse. Las imágenes difundidas desde uno de los hospitales muestran a numerosos menores tendidos sobre colchonetas colocadas en el suelo, mientras reciben atención médica. Las autoridades han decidido cerrar durante 30 días la cocina encargada de preparar las comidas para el internado afectado.

Más de 41.000 niños indonesios intoxicados

El incidente vuelve a poner bajo el foco el controvertido programa de comidas escolares gratuitas puesto en marcha por el Gobierno indonesio en enero de 2025. El plan es una de las grandes promesas electorales de Prabowo y pretende proporcionar alimentación a millones de estudiantes en todo el país. Pero los problemas de seguridad alimentaria se han convertido en uno de los principales puntos de crítica al programa. Más de 41.000 niños se habrían intoxicado en alrededor de 300 brotes desde su puesta en marcha, según las cifras oficiales recogidas por EFE. Organizaciones independientes sostienen que la cifra real podría ser incluso mayor.

El 21% de los niños indonesios sufren retraso en el crecimiento

El Gobierno ha destinado alrededor de 28.000 millones de dólares a esta iniciativa, que actualmente llega a unos 30 millones de estudiantes de entre 6 y 18 años, aunque el objetivo final es alcanzar a 80 millones.El programa pretende además hacer frente a uno de los principales problemas de nutrición infantil del país. Según Naciones Unidas, más de 4,5 millones de menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento en Indonesia, alrededor del 21 % de los niños de esa edad.

DURAS IMÁGENES | El momento en el que la mujer que apuñaló a dos personas en Times Square es abatida

La mujer abatida

Publicidad

Mundo

estados unidos

VÍDEO | Sale de casa y un rayo le alcanza de lleno: sobrevive y consigue levantarse por su propio pie

Imagen de la influencer Manjeet Kaur

Muere la influencer Manjeet Kaur, embarazada de siete meses: se investiga un presunto secuestro donde la quemaron viva

Más de 500 niños enferman tras ingerir el menú escolar gratuito: 80 siguen hospitalizados

Más de 500 niños enferman tras comer un menú escolar gratuito: 80 siguen hospitalizados

Armas, drones y primeros auxilios: las nuevas 'extraescolares' de los adolescentes ucranianos
Guerra Ucrania

Armas, drones y primeros auxilios: las nuevas 'extraescolares' de los adolescentes ucranianos

Putin en su rueda de prensa anual
Guerra híbrida

Putin carga contra Alemania por acusar a Rusia de los ataques con drones

Coches de Policía en Alemania
Alemania

Una explosión provoca el cierre de una estación de tren en Augsburgo, Alemania, y deja dos heridos

Medios locales apuntan a que una granada de mano explotó delante de una joyería turca.

Ataques EEUU Irán
Guerra EEUU IRÁN

Nuevos ataques cruzados entre EEUU e Irán dejan una noche de alerta máxima en Oriente Medio

Las alarmas antiaéreas rompían el silencio la pasada madrugada para miles de personas tanto en Irán como en Jordania, Irak, Kuwait y Baréin. La Guardia Revolucionaria lanzaba numerosos misiles y drones contra distintas bases de Estados Unidos de la región en represalia a los bombardeos que reactivaban las Fuerzas Armadas norteamericanas.

nepal

Nepal busca supervivientes bajo el barro y la cifra de muertos supera el millar

Ausencia de la reina en la coronación del nuevo rey de Noruega

Haakon VIII inicia su reinado sin Mette-Marit: la reina se ausenta por su delicado estado de salud

El secretario de la OTAN, Mark Rutte, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

Von der Leyen advierte a Rusia tras el ataque fallido en Alemania: "No quedará sin respuesta"

Publicidad