Más de 500 niños enferman tras comer un menú escolar gratuito: 80 siguen hospitalizados

Al menos 512 niños han resultado afectados por una intoxicación alimentaria en Indonesia después de consumir comida proporcionada por el programa de alimentación escolar gratuita impulsado por el presidente del país. El brote se produjo este martes en el internado islámico Mabul Hikam, situado en Java Oriental. El centro acoge a estudiantes de entre 12 y 18 años.

Bajo tratamiento médico

Según ha informado la Agencia Nacional de Nutrición del país asiático, 80 menores siguen bajo tratamiento médico, mientras que 120 se mantienen en observación. Los 312 restantes ya han recibido el alta después de recuperarse. Las imágenes difundidas desde uno de los hospitales muestran a numerosos menores tendidos sobre colchonetas colocadas en el suelo, mientras reciben atención médica. Las autoridades han decidido cerrar durante 30 días la cocina encargada de preparar las comidas para el internado afectado.

Más de 41.000 niños indonesios intoxicados

El incidente vuelve a poner bajo el foco el controvertido programa de comidas escolares gratuitas puesto en marcha por el Gobierno indonesio en enero de 2025. El plan es una de las grandes promesas electorales de Prabowo y pretende proporcionar alimentación a millones de estudiantes en todo el país. Pero los problemas de seguridad alimentaria se han convertido en uno de los principales puntos de crítica al programa. Más de 41.000 niños se habrían intoxicado en alrededor de 300 brotes desde su puesta en marcha, según las cifras oficiales recogidas por EFE. Organizaciones independientes sostienen que la cifra real podría ser incluso mayor.

El 21% de los niños indonesios sufren retraso en el crecimiento

El Gobierno ha destinado alrededor de 28.000 millones de dólares a esta iniciativa, que actualmente llega a unos 30 millones de estudiantes de entre 6 y 18 años, aunque el objetivo final es alcanzar a 80 millones.El programa pretende además hacer frente a uno de los principales problemas de nutrición infantil del país. Según Naciones Unidas, más de 4,5 millones de menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento en Indonesia, alrededor del 21 % de los niños de esa edad.