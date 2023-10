Francisco José Gan Pampols: "Se va a combatir casa por casa, va a ser costoso y extremadamente peligroso"

Israel ya prepara la incursión terrestre en la Franja de Gaza, una zona muy densamente poblada y donde al Ejército israelí le espera una batalla calle a calle y piso a piso ante los milicianos de Hamás. Francisco José Gan Pampols, teniente general del Ejército en la reserva, ha asegurado en una enterevista en Noticias 2 con Vicente Vallés del riesgo y el coste que va a tener esa incursión para Israel.

"Teniendo en cuenta que Israel es muy cuidadosa con la vida de sus soldados, realizará una acción de mucha intensidad de apoyos de fuego tanto terrestres como aéreos, de tal manera que garantizará corredores para que en primera instancia unidades protegidas, es decir, mecanizadas y acorazadas vayan entrando en una zona muy densamente urbanizada. A partir de ese momento, tiene que entrar en acción la infantería ligera, la que debe ir cada por casa y piso por piso. Esto además de muy costoso desde el punto de vista táctico, es extremadamente peligroso porque habrá trampas explosivas, francotiradores... Hay una gran cantidad de elementos que los efectivos de Hamas pueden usar y que harían muy gravosa esta operación. Lo que parece es que la intención final es desarrollarla", ha analizado Gan Pampols.

El teniente general del Ejército en la reserva también ha analizado las posibilidades de éxito por parte de unidades especializadas de Israel de recuperar rehenes antes de esa incursión terrestre en la Franja de Gaza.

"Es muy complicado. Es muy probable que unidades muy especializadas de operaciones especiales y de inteligencia hayan entrado con la finalidad de intentar localizar alguna traza sobre las personas secuestradas. Pero, como es una baza de extrema importancia para Hamás, es muy difícil que las puedan hallar en primera instancia. Así que creo que no", ha indicado Francisco José Gan Pampols.

El teniente español considera que la operación que va a llevar a cabo Israel ya la hemos visto con anterioridad en países como Irak o Afganistán.

"Es un combate que no tiene nada que ver con los medios de alta tecnología de los que dispone el ejercito israelí. Se va a combatir usando las paredes medianeras de las casas, haciéndoles butrones para no tener que salir a la calle. Es una nueva forma de hacer la guerra. Todos los medios acorazados proporcionan un apoyo de fuego muy poderoso, pero su verdadera capacidad, que es la movilidad y la velocidad, no se emplea", analiza Francisco José Gan Pampols.