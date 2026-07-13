La Unión Europea prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 13 años

La presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Layen, ha recibido hoy el esperado informe de los expertos que analiza si la UE debe prohibir a nivel europeo que los menores usen las redes sociales hasta una cierta edad. La propia presidenta, madre de 7 hijos, desde el principio se ha tomado esta iniciativa de una manera muy personal y ya se considera uno de los grandes dosieres de su segundo mandato, por el impacto social que podría tener la propuesta.

La alemana quiere lanzar su propuesta final en septiembre, durante su discurso del Estado de la Unión en Estrasburgo. La Comisión usará este informe como la gran piedra angular de la propuesta legislativa. Muchos en Bruselas ya piensan que la presidenta tiene ya tomada su decisión de proponer la prohibición y fijar una edad mínima, pero necesitaba este texto de los expertos para argumentar su propuesta y darle peso científico.

El informe de los expertos

El panel de expertos está copresidido por el psiquiatra infantil Jörg Fegert y la epidemióloga social Maria Melchior. Ambos han comparecido en Bruselas junto a Von der Layen, para pedir que la UE restrinja las redes sociales a los menores de 13 años de forma gradual. A esa edad solo deberían poder usarlas bajo supervisión de los padres, tutores o profesores, por un tiempo limitado y siempre que el contenido sea apropiado para su edad. Ese control parental debería reducirse entre los 13 y los 15 años y desaparecer del todo entre los 16 y los 18.

"Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el carné de conducir o no les permitimos comprar alcohol hasta que tengan la edad legal para hacerlo, también debemos establecer la edad a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales", ha dicho Von der Layen ante la prensa.

Desde Bruselas insisten en que "las redes sociales no son un juguete. Aunque tienen beneficios, deben usarse adecuadamente porque si no existe un control efectivo, los daños que los algoritmos causan a los niños pueden ser determinantes".

¿Se fijará a nivel europeo?

De momento la presidenta de la Comisión no ha querido pronunciarse sobre si su propuesta fijará una edad mínima de acceso a nivel europeo. Pero se ha mostrado favorable a una prohibición coordinada a nivel UE, para evitar que cada país legisle por su cuenta. Hasta la fecha, 14 países, -entre ellos España-, apoyan la prohibición, aunque se difiere en qué edad fijar el veto. Estados vecinos como Francia, Dinamarca, Grecia, Italia o Chipre apuestan por una prohibición de las redes a menores de 15 o 16 años.

La delegación del PSOE ante el Parlamento Europeo resumía el estado actual de la situación como: "El debate ya no es si Europa debe fijar una edad mínima digital, sino cuál debe ser esa edad". Y añadían que "España es uno de los países líderes en Europa sobre la protección de los menores en línea y defiende una edad mínima de 16 años. Sin embargo, sabemos que esta no es la posición de otros estados miembros y, por lo tanto, las negociaciones serán complicadas".

Bruselas quiere concienciar

El discurso de Úrsula Von der Layen ha tenido puntos de mucha crudeza. "Si seguimos permitiendo que las grandes tecnológicas tengan acceso ilimitado a nuestros hijos, eso solo condenará a otra generación a sufrir más daños psicológicos, adicciones y sufrimiento", ha señalado.

Los datos hablan por sí solos. En Europa, los jóvenes pasan entre 4 y 6 horas diarias frente a las pantallas. Esas 6 horas al día equivalen a veinte años de su vida. Además, casi el 60 % de los niños pequeños europeos han experimentado problemas emocionales o psicosociales online. La presidenta remarcaba que "los padres ven con demasiada claridad las consecuencias: insomnio, depresión, ansiedad, ciberacoso, exposición a contenido dañino".

Bruselas quiere concienciar sobre este enorme problema. No quieren una prohibición global y total, pero sí que el menor cuente con las herramientas necesarias para garantizar un uso de Internet seguro y adecuado en cada fase de edad.

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