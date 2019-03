Florida prepara la Convención Republicana ante la amenaza de la tormenta 'Isaac'

La amenaza de la tormenta 'Isaac' ha obligado al partido republicano a modificar la agenda de su convención nacional, pero no ha detenido los preparativos para la decisiva conferencia de Tampa (Florida) en la que el exgobernador Mitt Romney será proclamado oficialmente candidato de los conservadores a la presidencia de EE.UU.



Romney, abogado y empresario de 65 años, fundó y gestionó su propia compañía de inversiones, 'Bain Capital', dirigió con éxito la organización de los Juegos Olímpicos de invierno en Salt Lake City en el año 2002, y fue gobernador del estado de Massachusetts, considerado uno de los más liberales del país, entre 2004-2007.

En la convención, los 2.286 delegados elegidos durante las primarias republicanas votarán si le quieren finalmente como candidato del partido a la presidencia junto a su compañero de fórmula, el congresista Paul Ryan. Quien dejó claro que no le apoyará es el ultraliberal Ron Paul, rival suyo en las primarias, quien organizó este domingo en Tampa una "convención" paralela, ante millares de simpatizantes, para criticar la manera en que va a ser designado Romney.



Los trabajos del cónclave republicano comenzarán finalmente el martes por la tarde, un día después de lo previsto, para dar tiempo a que se aleje de la zona la perturbación tropical que ya está provocando fuertes vientos y lluvias torrenciales en el sur de la península de Florida. A lo largo del día, delegados y periodistas continúan llegando a la ciudad, aunque de forma intermitentemente debido a la cancelación de centenares de vuelos.



El presidente, Barack Obama, ha llamado por teléfono al gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, para prometerle la ayuda de las autoridades federales, mientras los responsables del Centro Nacional de Huracanes (CNH) y de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias continúan vigilando estrechamente la trayectoria de "Isaac".



Está previsto que la tormenta cruce la región de los Cayos a última hora de la tarde, gire luego hacia el noroeste y se transforme en huracán de categoría 2 en algún lugar entre Nueva Orleans y la costa occidental de Florida, donde se encuentra Tampa. La proximidad del temporal ha llevado a los organizadores de la convención a cancelar la agenda de este lunes, una de cuyas primeras decisiones iba a ser la adopción de la plataforma electoral de los conservadores para los comicios del 6 de noviembre. Según adelantó el presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, la votación del programa y de la candidatura de Romney tendrán lugar el mismo martes.



El discurso de aceptación por parte de Romney se mantiene para el jueves, día de la clausura, por la noche, a la hora de máxima audiencia televisiva. Romney, además, ha acusado a su rival en las elecciones del 6 de noviembre, el presidente Barack Obama, de basar su campaña en los ataques y en la división entre ricos y pobres. "Toda su campaña consiste en dividir al pueblo estadounidense. Es sobre los ricos y los pobres", dijo Romney en una entrevista emitida en el programa de televisión "Fox News Sunday". Desde su casa en Nuevo Hampshire, donde se encuentra trabajando en su discurso para la Convención, Romney aseguró que su campaña no se centra en su "ego", sino "en una oportunidad de devolver al país a su cauce".



El exgobernador recordó a su padre, el ya fallecido George Romney, que compitió por la candidatura republicana en 1968 pero perdió la nominación frente a Richard Nixon, y aseguró que tiene presente "lo que él habría dicho" mientras escribe su discurso de aceptación. "El consejo que me habría dado es el que dio a muchos durante su carrera: se valiente. No te preocupes por lo que piense la gente, simplemente haz tu trabajo", aseguró.



Romney, que se ha comprometido a revocar la reforma sanitaria aprobada por Obama si llega a la Casa Blanca, se mostró sin embargo "muy orgulloso" de la ley de salud que él firmó como gobernador de Massachusetts en 2006, y que sirvió como modelo para la legislación impulsada por la administración actual. El aspirante republicano consideró además "indignante y ofensiva" la declaración sobre la "violación legítima" que hizo esta semana el legislador republicano de Misuri Todd Akin, y criticó que la campaña de Obama haya tratado de vincularle con esos comentarios. "Creo que me he distanciado de ello todo lo que he podido. He dicho que tiene que abandonar" la competición por un escaño en el Senado estadounidense, aseguró.



Romney restó gravedad a la amenaza que presenta para la Convención en Tampa la tormenta tropical 'Isaac'. "Creo que vamos a llegar hasta allí sin problemas. Puede que haya viento, y un poco de lluvia. Pero los vientos de cambio están llegando, así que tenemos ganas de ir", señaló el candidato.