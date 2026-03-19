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INFORME MUNDIAL DE LA FELICIDAD

Finlandia repite en 2026 como el país mas feliz del mundo

El país nórdico es, por noveno año consecutivo, el mejor lugar para vivir. Mientras España baja 3 puestos hasta la posición 41 de la lista.

El camino a la felicidad, seg&uacute;n Harvard

El camino a la felicidad, según HarvardUnsplash

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Susana Román
Publicado:

Los finlandeses tienen nuevamente el honor de ser las personas mas felices del planeta. Así lo confirma el World Happiness Report 2026, el informe anual elaborado por Gallup y la Sustainable Development Solutions Network de Naciones Unidas. El país nórdico alcanza una puntuación de 7,764 sobre 10, consolidando su posición como referente global de bienestar.

El podio lo completan Islandia y Dinamarca, en una clasificación dominada nuevamente por los países del norte de Europa. También destaca Costa Rica, que sube al cuarto puesto, la mejor posición histórica para un país latinoamericano.

España, en cambio, continúa su tendencia a la baja y cae hasta el puesto 41, alejándose progresivamente de los primeros lugares que ocupaba años atrás. Mientras en el extremo opuesto están los países de cola: Afganistán, Sierra Leona, Malawi, Zimbabue y Botsuana.

Factores que determinan la puntuación

Seis son las variables clave que contribuyen a explicar las evaluaciones de vida: el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la sensación de libertad, la generosidad y la percepción de la corrupción.

Estos factores ayudan a explicar las diferencias entre naciones, mientras que la clasificación se basa exclusivamente en las respuestas que las personas dan al evaluar su propia vida.

¿Cuál es el secreto de la felicidad finlandesa?

Finlandia lleva nueve años consecutivos ocupando el primer puesto del ranking, y aunque no existe una única explicación, el informe y los expertos coinciden en varios factores: confianza social, estabilidad, igualdad, contacto con la naturaleza y equilibrio entre vida personal y trabajo.

La relación con el entorno natural es una de las claves. El país, conocido como la tierra de los mil lagos, cuenta con extensos bosques y espacios protegidos, y actividades como los baños de bosque forman parte de la vida cotidiana.

También influyen aspectos culturales muy arraigados, como el valor del tiempo en familia, el acceso universal a la educación y la sanidad, o la importancia de la sauna, una tradición profundamente integrada en la vida diaria.

A ello se suma el concepto finlandés de "sisu", una palabra difícil de traducir que hace referencia a la resiliencia, la determinación y la capacidad de afrontar las dificultades sin perder la calma.

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