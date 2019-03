Fidel Castro está convencido de que Colombia no atacará a Venezuela

Gran expectación por la reunión entre los presidentes Hugo Chávez y José Manuel Santos, ya que hoy Colombia y Venezuela podrían sellar la paz. Las relaciones entre los dos países se rompieron después de que el ex presidente Uribe acusara a Chávez de amparar a la guerrilla colombiana en territorio venezolano.

José Manuel Santos, sin embargo, no podría empezar con mejor pie su mandato: las FARC se han ofrecido a dialogar y hasta el mismísimo Fidel Castro ha defendido en una entrevista en televisión que Colombia nunca atacará a Venezuela.

El ex presidente de Cuba considera que "no hay ni la más remota posibilidad" de que Colombia ataque a Venezuela, porque no le interesa, no puede ni quiere y "porque sabe que las consecuencias serían desastrosas".

Castro: "Las consecuencias serían desastrosas"

Castro hizo esta consideración en una entrevista con periodistas de Venezuela celebrada ayer en La Habana pero transmitida hoy lunes por la televisión cubana, en la que reiteró sus teorías sobre la escena internacional que ya ha expuesto en artículos, reuniones y en su comparecencia del sábado en el Parlamento de la isla.

"No hay ni la más remota posibilidad de que Colombia ataque a Venezuela. Primero porque no le interesa, segundo porque no puede, tercero porque no quiere y cuarto porque sabe que las consecuencias serían desastrosas", declaró el líder cubano al ser interrogado por las tensiones entre los Gobiernos de Bogotá y Caracas.

También sobre cuestiones latinoamericanas, Fidel Castro -nuevamente vestido de verde olivo- dijo durante la entrevista que siguió con atención el discurso de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.