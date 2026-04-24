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El FBI investiga las muertes y desapariciones de 11 investigadores con acceso a secretos de EEUU

El FBI investiga la inquietante serie de muertes y desapariciones de científicos que tenían conocimiento de los mayores secretos de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de EEUU

11 investigadores con acceso a secretos de EEUU muertos o desaparecidos en circunstancias sospechosas | Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

En un comunicado de prensa emitido el martes, el FBI anunció que está "esforzándose" por encontrar vínculos entre varios casos de desaparición y muerte de científicos que trabajan en Estados Unidos, en los ámbitos espacial y nuclear. Los medios que se han hecho eco de la noticia en el país hablan, incluso, de que estos investigadores podrían tenerinformación privilegiada que algún otro país no quería que estuviera en sus manos. La Casa Blanca se ha pronunciado al respecto.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ya había enviado una carta al Departamento de Energía, al Departamento de Defensa, al FBI y a la NASA con preguntas "sobre los científicos y otros empleados relacionados con secretos nucleares o tecnología de misiles estadounidenses que han muerto o desaparecido misteriosamente en los últimos años".

"Amenaza para la seguridad de EEUU"

Los legisladores calificaron el caso de "conexión siniestra" y añadieron que, "si los informes son exactos, estas muertes y desapariciones podrían suponer una grave amenaza para la seguridad nacional de EEUU y para el personal estadounidense con acceso a secretos científicos", escribieron.

El presidente estadounidense, Donald Trump, interrogado por un periodista durante un viaje, también se ha pronunciado sobre el asunto, afirmando que espera que los casos sean "aislados" y que todo sea una "coincidencia", prometiendo respuestas pronto. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también preguntada al respecto, rompió su silencio diciendo que no ha hablado con los organismos pertinentes al respecto, pero que "el gobierno y la administración consideran que vale la pena investigarlo".

Primer caso en 2022

La desaparición de William Neil McCasland, un general retirado de la Fuerza Aérea, el 27 de febrero, desencadenó una intensa actividad por parte de investigadores independientes que buscaban pistas. Lo que encontraron fue una serie de vínculos con varios funcionarios nucleares desaparecidos y una serie de científicos que fueron asesinados o hallados muertos.

Las extrañas circunstancias que rodearon la desaparición del general fueron casi idénticas a otros cuatro casos de personas desaparecidas ocurridos entre mayo y agosto de 2025 en el suroeste del país.

A pesar de ello, el primer caso señalado por el FBI se remonta a 2022 y casi pasó desapercibido: Amy Eskridge, que trabajaba en proyectos relacionados con sistemas de propulsión y tecnologías avanzadas, falleció a los 34 años tras ser encontrada muerta en Huntsville, Alabama, por una herida de bala autoinfligida.

Científicos de la NASA en la lista

La NASA, también afectada por esta ola de casos, tenía entre sus científicos a los fallecidos Michael David Hicks y Frank Maiwald, y a la desaparecida Monica Reza.

Vinculados al Laboratorio Nacional de Los Álamos, se enumeran los nombres de los desaparecidos en 2025: Anthony Chávez y Melissa Casias. Y, este mismo año, también desapareció el empleado del Campus de Seguridad Nacional de Kansas City con acceso a infraestructuras de defensa sensibles, Steven García.

Jason Thomas, científico y subdirector de biología química de Novartis, fue dado por desaparecido a finales de 2025. Sin embargo, su cadáver fue hallado meses después, en marzo de 2026.

El ultimo de los casos es el de Nuno Loureiro, que dirigía el Centro para la Ciencia del Plasma y la Fusión del MIT. Fue asesinado a tiros frente a su domicilio en Brookline (Boston), una circunstancia similar a la de la muerte de Carl Grillmair, astrofísico que trabajaba en el Instituto Tecnológico de California y colaboraba con la NASA.

Expertos y exfuncionarios no han tardado en alzar la voz. Chris Swecker, ex subdirector del FBI sostiene que este aumento de bajas no puede analizarse de manera aislada y ha denunciado la posibilidad de que una red de espionaje internacional esté operando en suelo estadounidense. Mientras tanto, la investigación del FBI está en marcha para averiguar si existe o no alguna relación entre estas muertes y desapariciones, o si todo es una mera coincidencia.

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