Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Caso Epstein

El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, imputado por corrupción vinculada a Espstein, hospitalizado tras un supuesto intento de suicidio

Los documentos publicados a finales de enero en el caso Epstein sugieren que Jagland y/o su familia se alojaron o pasaron vacaciones en casa del financiero entre 2011 y 2018, una época en la que el exjefe de gobierno ya se había convertido en presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa.

(Foto de ARCHIVO)May 6, 2019 - Paris, Ile-de-France (region, France - the President of the French Republic, Emmanuel Macron receives the Secretary General of the European Council, Mr. Thorbjorn Jagland in interview at the Elysee Palace, May 06, 2019Europa Press/Contacto/Julien Mattia06/05/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN

El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, hospitalizado tras un supuesto intento de suicidio | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Lejos de alejarse del foco mediático, el caso Epstein contnúa creciendo y en las últimas horas hemos conocido que casi se cobra otra víctima. El exprimer ministro noruego, Thorbjørn Jagland, que fue imputado hace dos semanas por corrupción vinculada al pederasta, habría intentado suicidarse, adelantaba 'Faytuks Network', y de la que diferentes medios de comunicación se han hecho eco.

"ÚLTIMA HORA: El ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland ha sido hospitalizado después de un supuesto intento de suicidio, poco después de que las autoridades abrieran una investigación por corrupción vinculada a los archivos de Epstein, según ha sabido Faytuks Network", precisaban en 'X'.

Estos hechos ocurren pocos días después de la detención del expríncipe Andrés, y tras la del exembajador de ese país en EEUU ayer. Peter Mandelson llegaba anoche a su casa después de nueve horas de interrogatorio y quedaba en libertad bajo fianza, ya que la investigación continúa.

Poco después de conocerse sus vínculos al caso Epstein, La Policía noruega informó que allanó varias propiedades del exprimer ministro noruego, todo ello tras la apertura de una investigación por posible "corrupción agravada" debido a sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein.

Los documentos publicados a finales de enero en el caso Epstein sugieren que Jagland y/o su familia se alojaron o pasaron vacaciones en casa del financiero entre 2011 y 2018, una época en la que el exjefe de gobierno ya se había convertido en presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa. "Tras una decisión judicial, Økokrim (unidad policial encargada de la delincuencia financiera) llevó a cabo hoy un registro en el domicilio de Thorbjørn Jagland en Oslo", indicó su jefe, Pål Lønseth, en un comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Entra en vigor el arancel global de Donald Trump del 10%

La postura de Donald Trump sobre Cuba.

Publicidad

Mundo

Jordan James Parke

Muere Jordan James Parke, el hombre que se gastó 150.000 dólares en cirugías plásticas para parecerse a Kim Kardashian

(Foto de ARCHIVO)May 6, 2019 - Paris, Ile-de-France (region, France - the President of the French Republic, Emmanuel Macron receives the Secretary General of the European Council, Mr. Thorbjorn Jagland in interview at the Elysee Palace, May 06, 2019Europa Press/Contacto/Julien Mattia06/05/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN

El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, imputado por corrupción vinculada a Espstein, hospitalizado tras un supuesto intento de suicidio

La carta Pokémon más cara de la historia: más de 16 millones de euros

La carta Pokémon más cara de la historia: el influencer Logan Paul cierra la venta por más de 16 millones de euros

Momento del incendio en la estación de esquí suiza
SUIZA

VÍDEO: Así comenzó el incendio en el bar de la estación de Suiza donde murieron 41 personas

La postura de Donald Trump sobre Cuba.
Estados Unidos

Entra en vigor el arancel global de Donald Trump del 10%

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania
Guerra de Ucrania

Zelenski pide a Donald Trump que se ponga de su lado en el cuarto aniversario de la invasión a Ucrania

El presidente ucraniano insta a Donald Trump a que Washington mantenga el respaldo militar y financiero en un momento de gran incertidumbre política en su país.

Punch
MACACO PUNCH

La organización PETA pide trasladar al macaco Punch a un santuario y alerta del "trauma de un primate joven y muy sociable"

El pequeño macaco se hizo viral tras la difusión de un vídeo en redes sociales donde se aferraba a un peluche de orangután en el zoológico de Ichiwaka.

El actor Robert Carradine

Muere Robert Carradine, actor de 'Lizzie McGuire', tras una larga lucha contra el trastorno bipolar

'El Pirata de Culiacán'

'El Pirata de Culiacán' y otros influencers que acabaron muertos por burlarse de 'El Mencho' y su cártel

Tatiana Kolbayenkova

Tatiana Kolbayenkova en Odesa: "Rusia a parte de los muchos desastres que ha causado en mi país nos ha quitado el futuro"

Publicidad