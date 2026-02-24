El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, imputado por corrupción vinculada a Espstein, hospitalizado tras un supuesto intento de suicidio

Lejos de alejarse del foco mediático, el caso Epstein contnúa creciendo y en las últimas horas hemos conocido que casi se cobra otra víctima. El exprimer ministro noruego, Thorbjørn Jagland, que fue imputado hace dos semanas por corrupción vinculada al pederasta, habría intentado suicidarse, adelantaba 'Faytuks Network', y de la que diferentes medios de comunicación se han hecho eco.

"ÚLTIMA HORA: El ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland ha sido hospitalizado después de un supuesto intento de suicidio, poco después de que las autoridades abrieran una investigación por corrupción vinculada a los archivos de Epstein, según ha sabido Faytuks Network", precisaban en 'X'.

Estos hechos ocurren pocos días después de la detención del expríncipe Andrés, y tras la del exembajador de ese país en EEUU ayer. Peter Mandelson llegaba anoche a su casa después de nueve horas de interrogatorio y quedaba en libertad bajo fianza, ya que la investigación continúa.

Poco después de conocerse sus vínculos al caso Epstein, La Policía noruega informó que allanó varias propiedades del exprimer ministro noruego, todo ello tras la apertura de una investigación por posible "corrupción agravada" debido a sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein.

Los documentos publicados a finales de enero en el caso Epstein sugieren que Jagland y/o su familia se alojaron o pasaron vacaciones en casa del financiero entre 2011 y 2018, una época en la que el exjefe de gobierno ya se había convertido en presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa. "Tras una decisión judicial, Økokrim (unidad policial encargada de la delincuencia financiera) llevó a cabo hoy un registro en el domicilio de Thorbjørn Jagland en Oslo", indicó su jefe, Pål Lønseth, en un comunicado.