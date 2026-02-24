La carta Pokémon más cara de la historia: el influencer Logan Paul cierra la venta por más de 16 millones de euros

Una carta Pokémon ha pulverizado todos los récords. La mítica Pikachu Illustrator, considerada la "joya de la corona" del coleccionismo, se ha vendido por 16,49 millones de dólares (13,91 millones de euros), convirtiéndose en la más cara jamás subastada.

El encargado de cerrar la operación ha sido el 'influencer' y luchador profesional Logan Paul, que la compró en 2021 por 5,27 millones y ahora la ha vendido por más del triple. El Guinness World Records confirmó el récord durante la retransmisión en directo de la subasta.

Una pieza única con calificación perfecta

La Pikachu Illustrator fue creada a finales de los años 90 como premio de un concurso organizado por la revista japonesa CoroCoro Comic. De las pocas unidades existentes, solo unas 20 están registradas oficialmente, y únicamente una tiene la calificación máxima (grado 10) otorgada por PSA, la principal autoridad en autenticación de cartas. Esa es precisamente la que ha alcanzado los 16 millones.

La subasta se extendió durante 42 días. Las pujas avanzaron con calma hasta rozar hasta los 7 millones, pero en las últimas horas varias ofertas dispararon el precio hasta la cifra final.

Más que una carta

El comprador no solo se llevó la pieza histórica. El lote incluía el collar de diamantes personalizado con el que Logan Paul presumió de la carta en el evento de lucha libre WrestleMania 38, además de la entrega en persona por parte del propio 'youtuber'.

Con esta venta, las cartas Pokémon de alta gama vuelven a demostrar su posición como uno de los activos alternativos más rentables del mercado coleccionista. La gran demanda ha disparado los precios, y el tope lo pone la gente: el precio máximo es lo que esté dispuesto a pagar la gente.

