VÍDEO: Así comenzó el incendio en el bar de la estación de Suiza donde murieron 41 personas

El día de Año Nuevo, un incendio en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, dejó 41 muertos. Fueron muchas las hipótesis que se barajaron en aquel momento sobre lo que podría haber originado el fuego. Ahora, unas imágenes revelan el momento exacto en el que se desató el caos en el local, donde había cientos de personas celebrando el comienzo de 2026.

En el vídeo, se puede observar cómo varios chicos llevan botellas con bengalas, y cómo una de ellas roza la espuma acústica que cubría el techo. A partir de ahí, las llamas comenzaron a extenderse rápidamente, cobrándose la vida de 41 personas y dejando más de 100 heridos. Los dueños del bar se encuentran en libertad, pero sujetos a medidas cautelares, como la obligación de comparecer periódicamente ante comisaría y la prohibición de abandonar el territorio suizo, ya que están acusados de homicidios por negligencia.

