La organización PETA pide trasladar al macaco Punch a un santuario y alerta del "trauma de un primate joven y muy sociable"

El pequeño macaco se hizo viral tras la difusión de un vídeo en redes sociales donde se aferraba a un peluche de orangután en el zoológico de Ichiwaka.

El pequeño Punch ha conquistado los corazones de todo el mundo, y se ha convertido en el macaco más conocido del momento. Millones de personas han comentado e interactuado con sus vídeos, compartidos en redes sociales. Después de que el animal japonés se hiciese viral por aferrarse a un peluche en el zoológico de Ichiwaka, la organización animalista PETA ha solicitado el traslado de Punch a un santuario.

"Como todos los macacos, Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento", ha señalado Jason Baker, presidente de PETA en Asia, en un comunicado difundido por la organización.

Un vínculo con un peluche tras el rechazo materno

Punch, de siete meses, fue rechazado por su madre tras nacer el pasado julio. Desde entonces, ha sido criado por el personal del zoológico, que le proporcionó un peluche de orangután como sustituto materno. La imagen del pequeño aferrado al juguete ha dado la vuelta al mundo y lo ha convertido en una de las principales atracciones del recinto.

Sin embargo, PETA sostiene que lo que muchos consideran "adorable" es en realidad "un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida". La organización ha instado al zoológico a "hacer lo correcto" y trasladar al animal a un santuario especializado.

La polémica se intensificó tras la difusión en X de varios vídeos en los que se veía a Punch siendo intimidado por otro macaco. El zoológico explicó que se trató de un episodio puntual ocurrido cuando el pequeño intentó interactuar con otra cría y fue reprendido por una hembra adulta, aparentemente la madre del otro ejemplar, en lo que calificó como un proceso normal de socialización.

PETA, por su parte, advierte de que la viralidad en internet es pasajera y critica que la exhibición de crías contribuya a atraer visitantes mientras los animales pagan el precio de por vida.

