La explosión se produjo en un edificio residencial de la calle Reverendo Padre Louis Frolla, junto a la frontera con Francia. Las víctimas de este paquete bomba son un hombre y una mujer de entre cincuenta y sesenta años y un adolescente. Según fuentes de la investigación, uno de los heridos es el empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev, quien posee una de las mayores fortunas de su país.

Las autoridades buscan al autor de los hechos. Tal y como arroja la investigación, la explosión fue fruto de una bomba casera en forma de paquete colocada en la entrada del edificio donde vivían las víctimas. Situado en el centro del Principado.

El oligarca herido, sancionado por el Consejo de Seguridad Nacional

El empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev es residente en Mónaco y tiene interpuestas sanciones desde diciembre de 2023 por decisión del Consejo de Seguridad Nacional (CSSN) promulgada por el presidente Volodímir Zelenski.

Los dos adultos han sido trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor de 13 años ha ingresado en Lenval. Además de esos tres heridos graves, hay otras cuatro personas que también recibieron atención médica debido a la explosión.

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