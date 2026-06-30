Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Explosión

Una explosión con paquete bomba deja heridos de gravedad a un oligarca ucraniano y su familia en el centro de Mónaco

Una explosión en el Principado de Mónaco ha dejado al menos 3 heridos. Las víctimas son una pareja de entre 50 y 60 años y un adolescente. Dos de ellos se encuentran en estado grave.

Explosión en Mónaco.

Explosión en Mónaco | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

La explosión se produjo en un edificio residencial de la calle Reverendo Padre Louis Frolla, junto a la frontera con Francia. Las víctimas de este paquete bomba son un hombre y una mujer de entre cincuenta y sesenta años y un adolescente. Según fuentes de la investigación, uno de los heridos es el empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev, quien posee una de las mayores fortunas de su país.

Las autoridades buscan al autor de los hechos. Tal y como arroja la investigación, la explosión fue fruto de una bomba casera en forma de paquete colocada en la entrada del edificio donde vivían las víctimas. Situado en el centro del Principado.

El oligarca herido, sancionado por el Consejo de Seguridad Nacional

El empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev es residente en Mónaco y tiene interpuestas sanciones desde diciembre de 2023 por decisión del Consejo de Seguridad Nacional (CSSN) promulgada por el presidente Volodímir Zelenski.

Los dos adultos han sido trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor de 13 años ha ingresado en Lenval. Además de esos tres heridos graves, hay otras cuatro personas que también recibieron atención médica debido a la explosión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Iberia opera un vuelto fletado por Repsol para trasladar a la UME y toneladas de material humanitario a Venezuela

Iberia opera un vuelo chárter fletado por Repsol para trasladar equipos de rescate españoles a Venezuela

Publicidad

Mundo

Terremotos Venezuela

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Suben a 18 los españoles muertos y a 144 los desaparecidos

Explosión en Mónaco.

Una explosión con paquete bomba deja heridos de gravedad a un oligarca ucraniano y su familia en el centro de Mónaco

Aarón

El milagro de Aarón, rescatado con vida tras cinco días entre los escombros: "Doy gracias a mi Dios y a sus ángeles"

Terremotos Venezuela
Terremoto Venezuela

Asciende a 1.719 la cifra de muertos y desciende la de españoles desaparecidos a 138

Simon Peter Carman, acusado de asesinar a un joven de 17 años en Tailandia
Tailandia

Un turista australiano asesina a una menor de 17 años en Tailandia y esconde su cuerpo en una maleta

Terremotos Venezuela
Terremotos Venezuela

Así trabaja la UME en Venezuela: "Nuestro objetivo es salvar el máximo número de vidas"

Más de medio centenar de efectivos de la UME y unidades caninas se han desplazado a Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país y concretamente a La Guaira, la zona cero de los seísmos.

Imagen de uno de los gemelos
Australia

Dos gemelos con sordera escuchan a su madre por primera vez gracias a una novedosa cirugía

Artie y Jack Poter, los hermanos nacidos con sordera profunda por una condición genética, se sometieron a una cirugía que superaba las ocho horas.

Momento en el que se siente un nuevo terremoto en Venezuela

La reacción de una mujer en televisión tras vivir en directo un nuevo terremoto en Venezuela: "¡Está temblando, está temblando!"

Irán defiende que el "paso seguro" por Ormuz "solo es posible" por su ruta y rechaza el corredor de Omán

Estados Unidos e Irán reanudan las conversaciones mientras que rebajan la tensión en el estrecho de Ormuz

Iberia opera un vuelo chárter fletado por Repsol para trasladar equipos de rescate españoles a Venezuela

Iberia opera un vuelto fletado por Repsol para trasladar a la UME y toneladas de material humanitario a Venezuela

Publicidad